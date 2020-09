Eddy Olivares: "He sido independiente toda mi vida"

Santo Domingo.- El abogado y aspirante a presidir la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, se definió la noche de este miércoles como una persona independiente.

"He sido independiente toda mi vida, nunca he tomado una decisión que no haya sido fruto de mi convicción y conforme a la ley" dijo Olivares a través en su cuenta de Twitter.

Olivares confía en que los senadores honrarán el principio clásico de la separación de los poderes.

"Mi compromiso es con el país" agregó el aspirante a presidir la Junta Central Electoral, quien tomó una licencia partidaria, tras aceptar la propuesta de más de cien organizaciones sociales para optar al cargo de presidente del órgano electoral.

Mas temprano, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, reiteró su posición de que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral sean independientes.

La Comisión del Senado pasó revista al cronograma de elección de los nuevos miembros de la JCE, tras cerrar el proceso de inscripción con 393 aspirantes al órgano electoral.