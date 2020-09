Miriam Germán dice encontró un "desorden" en PGR

Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reveló este jueves que al llegar a la institución encontró un desorden”, debido a que los empleados fueron nombrados sin funciones.

“En lo administrativo se encontró un desorden, personas nombradas sin funciones y un personal en algunos aspectos supernumerarios", dijo durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Puntualizó que estas personas provenían del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), institución que dirigía el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

"Hemos encontrado un personal que no tenía función, no es que todo el que viniera de CEI-RD no tuvieran función, algunos si", destacó.

Sobre la ejecución de programas en la entidad, Germán precisó que le gusta recibir personalmente las denuncias y por esto fijó dos días para recibir a las involucrados con sus abogados.

En ese orden, la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este jueves que encontró un Ministerio Público muy precario por indicadores de gestión, que están siendo analizados para determinar la eficiencia de la persecución en el país.

“ La debilidad institucional del Ministerio Publico estaba en un momento muy precario por muchos indicadores de gestión, que se analizan para determinar la eficiencia de la persecución y en la que nosotros lamentablemente como temas del crimen organizado, específicamente trata y tráfico de personas”, indicó.

Dijo que sabe el reto a que se enfrentan pero aseguro que tiene la voluntad para hacerlo.