Conani tiene bajo protección a hijo del hombre acusado de matar a niña Liz María

Santo Domingo.-La presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Paula Disla, ofreció detalles entorno al caso de la niña Liz María, especialmente sobre el hijo de Starlin Francisco Santos, alias "El Panadero", acusado de haber abusado sexualmente y de asesinar a la niña Liz María.

"A ese niño lo tenemos en un hogar de paso, está bien y le estamos dando seguimiento. El llegó con la cabeza llena de preguntas, con el cuerpo recogido, sin saber como moverse, él debe ir en los próximos días donde una familia que le de afecto, o donde un familiar que nos convenza de que tiene las condiciones para recibirlo", expresó Disla.

En relación a los casos de abuso sexual contra menores, la titular de Conani llamó a la ciudadanía a denunciar estas practicas y señaló que en muchas familias se justifican estos casos y en su mayoría por desconocimiento de la gravedad de los mismos.

"Sobre todo por un tema de desorientación familiar terrible, que entienden que si no ha habido penetración, aunque haya habido manoseo o roce, no ha habido abuso y una madre o padre, es capaz de justificar a un pariente porque no la penetró, estamos muy mal", explicó durante su participación en el programa Despierta con CDN.

Paula Disla insistió en que una de las labores pendientes de la institución es rescatar su imagen pública debido a que la población suele desconocer el importante rol que juega en las sociedad para el fortalecimiento y recuperación de la familia.

"Conani tiene la imagen de quien quita niños y Conani no quita niños, une la familia pero así fue que Conani durante 16 años generó una cultura y promoción equivocada de lo que es un servicio de protección infantil. Somos el organismo rector del sistema de protección, significa que es el único responsable de todo lo que tiene que ver con niños niñas y adolescentes", explicó.

Por: Oscar Guedez.