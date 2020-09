OP reinicia trabajos en la Circunvalación de Baní

Ricardo Jiménez se quejó del poco apoyo que recibe la zona norte del municipio

Baní.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reinició los trabajos de construcción de la Avenida de Circunvalación de Baní, que busca descongestionar el gran taponamiento que se produce en el municipio.

En un recorrido por el lugar donde se lleva a cabo la construcción, elCaribe observó camiones y tractores en funcionamiento, así como un limitado personal que trabajaba en la obra. Allí también se encuentran oficinas móviles del Ministerio de Obras Públicas.

Pedro Salcedo, ingeniero residente de la obra informó que hace alrededor de dos semanas que se iniciaron los trabajos, pero no quiso dar más detalles, ni mencionar el nombre del director

encargado.

Consultado al respecto, el alcalde de Baní, Santos Ramírez, explicó no que no tiene información con relación al inicio de los trabajos y manifestó que el Ayuntamiento ni siquiera le ha dado la carta de no objeción de uso de suelo.

Asimismo, declaró que el Concejo de Regidores dio el permiso de no objeción al uso del suelo, pero que todavía falta que la oficina técnica otorgue la carta. Además, dijo que “nosotros estamos pidiendo que se nos paguen los impuestos por el uso del suelo”.

“Entiendo que para iniciar una obra se tiene que dar el primer picazo, que protocolarmente es lo primero que se hace y todavía aquí no se ha dado”, indicó Ramírez, quien se comprometió a investigar la veracidad de la información para luego emitir su opinión.

En ese sentido, Ricardo Jiménez, dirigente comunitario, también se mostró sorprendido por el inicio de estos trabajos, ya que las primeras luchas que se realizaron en la provincia fueron para que la obra se realizara por la zona norte de Baní y no por la parte sur, como se está llevando a cabo, “porque saldría más económica”.

“Esta construcción que se pretende hacer causaría una gran contaminación y un fuerte daño al ecosistema, además de que afectaría muchas mansiones y propiedades valoradas en muchos millones de pesos”, denunció Jiménez.

Recordó la visita del expresidente Danilo Medina junto al exsenador Winston Guerrero, en la cual se comprometió a construir la Circunvalación por la zona norte, porque entendía que saldría menos costosa, “pero luego cambió de idea para satisfacer los intereses de un grupo de empresarios de la zona sur”.

El dirigente comunitario se quejó del poco apoyo que recibe la zona Norte del país, la cual consideró que ha sido olvidada por todos los gobiernos de la República Dominicana. “Por eso me siento sorprendido de que hayan llevado esa obra a la zona sur”.

Sin embargo, mostró su satisfacción de que se construya la Circunvalación, la cual contribuirá al descongestionamiento vial de la provincia, pero también dijo que su obligación es defender el medioambiente y alertar sobre el daño que esto va a causar al ecosistema.

“Si estamos hablando de rescatar el medioambiente, no entiendo por qué le dieron el visto bueno a la Circunvalación por la zona Sur, cuando por la parte norte lo único que van a romper es bayahonda, yagrumo y terrenos baldíos”, detalló el dirigente comunitario, quien aseguró que en dichas zonas no se produciría ese gran impacto medioambiental.

Informó que en los próximos días reclamarán el derecho de que se haga la Circunvalación por donde la han ofrecido los gobiernos que han visitado a Baní, al tiempo solicitó a la máxima autoridad de la provincia Peravia a que haga una investigación profunda, “porque para esa obra se han firmado varios cheques y cuando viene a ver la misma ha sido doblemente pagada”.

Opiniones

Comunitarios consultados por elCaribe vieron con satisfacción el inicio de los trabajos de la Avenida Circunvalación, aunque no faltó quien mostrara preocupación por los pequeños negocios que están a la orilla de la carretera.

Tal es el caso de Juan Soto, quien consideró que aunque esta obra vendría agilizar el tránsito de Baní, la misma podría ocasionar una baja en la venta de los pequeños comerciantes, ya que estos quedarían fuera de la autopista.

En tanto, que Julio Mejía calificó de atractivo el proyecto en beneficio de la provincia, por entender que el mismo vendría a descongestionar el tránsito vehicular de la zona.

Lo mismo piensa William Pimentel, quien señaló que esta obra le viene bien al pueblo, al tiempo que calificó como un “dolor de cabeza” el gran tapón que se produce a diario en sus calles.