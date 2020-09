Procuradora dice se van a investigar las fortunas fabulosas

Afirma que procesos de investigación se harán siguiendo el debido proceso y sin dar avances de cada paso a los medios

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó que ya se designó un grupo de fiscales que investigan las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios entrantes, de los salientes y los omisos. Aclaró que hay temas que son prioritarios en los procesos de investigación por razones de tiempo, pero que en el caso de las declaraciones de patrimonio la pesquisa arrancó.

“Hay unos incrementos que asombran, hay gente que nunca ha sido, no ha tenido negocios, no ha heredado nada y tienen fortunas fabulosas y se van a investigar por todas las vías, por lo informado por la Cámara de Cuentas, por auditorías forenses, por informes en el registro de títulos, se le dará seguimiento a todos los aspectos”, advirtió Germán Brito.

Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), explicó que a los grupos de investigadores no se les está diciendo a quien debe investigarse, lo que se pregunta es si la persona violó o no violó la ley. “Si hay evidencia de que violó la ley no importa en qué momento se encuentre y hay un equipo del PEPCA que ya está trabajando en la revisión de este tema, las declaraciones juradas son un mundo de información”, expresó.

De su lado, la procuradora adjunta para la Persecución, Yeni Berenice Reynoso, explicó que aplican varios criterios para investigar las declaraciones juradas de patrimonio. “El equipo no hace la estrategia en base a funcionarios salientes o entrantes, nosotros fijamos criterios conjuntos y analizamos, fijamos criterios, hay declaraciones juradas que no pasan la auditoría visual y le resulta chocante los montos y la justificaciones, es decir, como investigadores sabemos y cuando vamos a Impuestos Internos y haces una declaración de mil 200 millones y tus impuestos son de 100 mil pesos, hay un problema, por lo menos de evasión de impuestos, el menos grave”.

Sostuvo que hay casos de declaraciones de patrimonio que no pasan la auditoría visual. “La falta de fundamento ahora estamos en la fase de analizar, estamos con los omisos y los que salieron y sabemos por análisis de lo que ha hecho el equipo que tienen que ser objeto de investigación y también están de los entrantes, vamos a utilizar todas las herramientas para todos los casos, e incluye los tres grandes grupos, entrantes, salientes y omisos (los que no declaran)”, dijo.

“No habrá show con casos”

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, de Persecución y Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) que los procesos de investigación se hagan siguiendo el debido proceso y sin dar avances de cada paso a los medios de comunicación.

“Una de las cosas que pretendemos hacer es no colocar cada paso de la investigación en un tema nacional, no pretendemos llamar personas y que eso se vuelva parte de un show, la población necesita tener paciencia y pueden tener la garantía de que estamos trabajando y en la medida que encontremos casos para someter personas, lo vamos hacer”, prometió Camacho.

Reynoso sostuvo que el único límite que ha puesto Germán Brito en el proceso de investigación de casos es que se respete el estado de derecho de todas las personas que sean investigadas.

La Procuradora afirmó que si hay una investigación con méritos será procesada así se trate de expresidentes. “Si es necesario y hay una acusación bien sustentada se hace. El haber sido presidente recientemente o más atrás no libera a nadie de responder por sus hechos, eso si se produce el caso, se haría respetando las garantías procesales. A nadie se le va a atropellar”, subrayó.

Yeni: “Vamos con todo y por todos”

La procuradora adjunta para Persecución, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que habrá una segunda investigación del caso de corrupción de Odebrecht y que de ser necesario viajarán a Brasil si así lo requiere el proceso de investigación.

“Nosotros vamos con todo y por todos, utilizando todas las herramientas jurídicas propias de las investigaciones del crimen organizado, aquí el único compromiso que existe es el estado de derecho, por eso repito que vamos por todo y con todos, y eso no excluye nada ni a nadie”, dijo. La funcionaria dijo que también aplicarán la ley para lograr que todo el que sustrajo dinero el Estado lo devuelva.

“No solo queremos condena, estamos trabajando para que el que se robó un peso del Estado lo regrese, su devolución, todas esas herramientas de recuperación de bienes que nunca se han utilizado, nosotros las vamos a utilizar, el Ministerio Público no va a dejar de procesar a nadie por ningún interés sea de naturaleza política o cualquier otro”, subrayó.

En ese mismo sentido se expresó Camacho y aseguró que todas las diligencias y posibilidades están sobre la mesa. “No hay ninguna diligencia de investigación que sea descartada y viajar a Brasil es una posibilidad que está sobre la mesa y la lógica que estamos asumiendo es que no vamos a descartar ningún esfuerzo para saber en su totalidad qué fue lo que pasó en el caso Odebrecht”, aseguró.

“Había selectividad en la investigación de casos”

La procuradora General de la República reveló que en la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se encontraron unos 326 expedientes desde el 2003 al 2020 y que es evidente que había un criterio de selectividad a la hora de decidir qué se investiga y qué no en la Procuraduría. “Había selectividad de qué se trabajaba y qué no, nosotros no tenemos ese criterio, no sé con qué criterio lo hacía, ni con qué criterio se le decía al encargado de ese departamento, deja eso o persigue a quien”, expresó. Sostuvo que en ambas direcciones había casos de personas vinculadas a la política y intereses económicos. Sobre los 326 expedientes de diversos casos desde el 2003 al 2020. Reynoso criticó no la cantidad de expedientes, sino los pocos casos que han sido llevados a la justicia y las escasas condenas que se han logrado. Los funcionarios emitieron las declaraciones en una entrevista con las periodistas Katherine Hernández y Julissa Céspedes en el Programa Despierta con CDN que se transmite todos los días por CDN, canal 37.