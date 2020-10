Caos en el Palacio de Justicia de SDE durante primer día de audiencias presenciales

“Es un engaño del Poder judicial las audiencias presenciales”, es el grito de decenas de abogados del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, quienes permanecen con retrasos en los pasillos del Palacio a la espera de los turnos de las audiencias de sus clientes.

Los juristas indicaron que la modalidad presencial es una "falsa" en vista de que las audiencias que estaban supuestamente pautadas para las 9:00 de mañana aún pasado el mediodía no habían sido llevadas a cabo.

"Realmente podemos decir que las audiencias presenciales parece que serán un mito en la República Dominicana. Nuevamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, le miente a la sociedad dominicana y le miente sociedad jurídica, los imputados igual que los abogados nos encuéntranos en momentos de desesperación porque las audiencias no son realmente presenciales", indicó el abogado Luis Alcántara.

Los abogados afirmaron que la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción este jueves tiene el conocimiento de 15 medidas de coerción y todas son de manera virtuales.

Expresaron que las audiencias virtuales que se llevan a cabo no se corresponden con la tecnología moderna, debido a que constantemente se presentan fallas que impiden el avance de la misma.

“En la mayoría de los casos, las audiencias se caen, se frisa el sistema y no podemos avanzar. Los audios de los abogados postulando no se escuchan bien, los magistrados tampoco no se escuchan bien”, se quejó Alcántara.

El Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, es una de las 146 sedes judiciales a nivel nacional que supuestamente estarán ofreciendo servicios presenciales dentro de lo que el Poder Judicial denomina la Nueva Normalidad en el marco de la actual pandemia del COVID-19.

“Aquí no hay institucionalidad, te llaman y te dicen que hay una resolución del Consejo del Poder Judicial que ordena la presencialidad de todos los procesos en los tribunales. Sin embargo, cuando tú llegas aquí te encuentras con que la realidad es que hay personas pero es virtual la audiencia, es decir que eso es un engaño del presidente de la Suprema Corte de Justicia”, expresó el jurista Juanito Contreras.

Por otro lado, el jurista Orlando Heredia, dijo que en las aproximadamente 10 salas que existen en el Palacio de Justicia, ubicado en Santo Domingo Este, solo en la sala del Juzgado de Primera Instancia se realizaron audiencias presenciales.

Los abogados, testigos y familiares de imputados, permanecían abarrotados en los pasillos del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo en espera de las audiencias, sin el distanciamiento adecuado implementado por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del coronavirus.