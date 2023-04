Microsoft y la Inteligencia Artificial

Microsoft ha esperado su momento y, a juzgar por los hechos, parece haber dado en el blanco con la inteligencia artificial.

Microsoft lleva desde 2019 apostando por OpenAI, la empresa que está detrás del fenómeno ChatGPT, la plataforma que más ha crecido en toda la historia de internet.

Inyecciones económicas, suministro de hardware y servicios de computación a cambio de partir de una posición privilegiada para integrar los avances de OpenAI en inteligencia artificial en sus productos: Azure, Office365 y su gran golpe de efecto: el nuevo Bing con GPT. Sus efectos no se han hecho esperar: hace algunas semanas se cumplía un mes de su lanzamiento Microsoft anunciaba que su navegador superaba la barrera de los 100 millones de usuarios diarios activos.

La sensación con la inteligencia artificial es que Microsoft se ha movido antes y mejor que nadie. Especialmente cuando miramos a sus principales competidores.

Pese a que Microsoft haya tomado la delantera en esta competición, no significa que todo lo que lance sea un éxito. Pero quien no arriesga, no gana y Microsoft está demostrando que no tiene miedo a moverse rápido, con otras herramientas como

Office 365 Copilot

Su copiloto para el trabajo, que combina el poder de los modelos de lenguaje extenso (Large Language Models – LLM) con sus datos en Microsoft Graph y las aplicaciones de Microsoft 365 para convertir sus palabras en la herramienta de productividad más poderosa del planeta.

“El día de hoy marca el siguiente gran paso en la evolución de cómo interactuamos con la informática, que cambiará de manera fundamental la forma en que trabajamos y desbloqueará una nueva ola de crecimiento de la productividad”, dijo Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. “Con nuestro nuevo copiloto para el trabajo, le damos a la gente más agencia y hacemos que la tecnología sea más accesible a través de la interfaz más universal: el lenguaje natural”.

Security Copilot

Es el primer producto de seguridad que permite a los defensores moverse a la velocidad y escala de la IA. Security Copilot combina este modelo avanzado de lenguaje extenso (Large Language Model – LLM, por sus siglas en inglés) con un modelo específico de seguridad de Microsoft. Este modelo específico de seguridad, a su vez, incorpora un conjunto creciente de habilidades específicas de seguridad y está informado por la inteligencia de amenazas global única de Microsoft y más de 65 billones de señales diarias. Security Copilot también ofrece una seguridad de nivel empresarial y una experiencia compatible con la privacidad, ya que se ejecuta en la infraestructura de hiperescala de Azure.

Hay una razón por la que Microsoft pone toda la carne en la parrilla y lo hace todo. No es favorito, por lo que tiene «poco» que perder. La llegada de Microsoft fue tardía, claramente mejorable por el navegador Bing y el asistente de Cortana. Y por eso no quiere perder el tren de la inteligencia artificial, más teniendo en cuenta que puede suponer plantarle la cara a Google.