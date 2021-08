Llegan equipos a RD para detectar peste

El Gobierno anunció ayer que ya está en el país un equipo de alta tecnología donado por Estados Unidos para detectar la peste porcina africana (PPA), con resultados en un plazo no mayor de 48 horas.



Otros de esos aparatos están en camino al país. Las pruebas tomadas a los cerdos están siendo analizadas en el Laboratorio Veterinario Central (Lavecen), de República Dominicana.

La Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la PPA reiteró en una rueda de prensa en La Vega que sigue en sesión permanente para fortalecer las medidas implementadas y optimizar la coordinación interinstitucional con los distintos equipos que están en campo en las labores de levantamiento, control y erradicación del virus.

Más temprano, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que el día 8 de este mes República Dominicana recibirá un técnico español que es la persona que está más cerca de conseguir la vacuna contra la peste porcina africana, virus para el que aún no existe hasta ahora un medicamento que lo frene de raíz.

“No hay vacuna todavía para acabar con el virus, pero esa es la persona que está más cerca de lograrlo”, dijo Cruz, entrevistado en el programa Hoy Mismo, de Color Visión. Expresó que se conversó con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que es el organismo que accedió a traer ese especialista.

Cuando se le preguntó si son ciertos los rumores que circulan, de que hubo tardanza para la detección de los primeros focos de la PPA, lo negó. “Hace casi dos meses veníamos viendo una situación en los cerdos y cada vez que se hacían las evaluaciones y se tomaban muestras salían otras enfermedades de las que suelen padecer esos animales, que no era peste porcina africana”, explicó el funcionario. Fue en ese contexto que se mandaron a realizar 200 pruebas a un laboratorio de Estados Unidos, empresa que posteriormente llamó al ministro y le informó que dos puntos tenían presencia del virus, que para ese momento eran Sánchez Ramírez y Monte Cristi. Llamó la atención que el virus estuviera en dos zonas tan distantes (una en el noroeste dominicano y otra en el centro del país) y por eso se amplió la cantidad de muestras mandadas a realizar. Se enviaron 389 muestras. Cuando los resultados llegaron se informó de once puntos con focos de la peste, en crianza traspatio, informales o domésticas, no en granjas comerciales.

Limber Cruz recordó lo que organismos como la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) y el Organismo Regional de Sanidad Animal han informado: “Todos los continentes tienen PPA, no es una situación exclusiva de los dominicanos”, expuso.

“El Gobierno reaccionó rápido y si hoy tenemos el operativo es porque se actuó rápido”, insistió. Recordó que la industria porcina moderna no puede compararse con la de 1979, cuando la actividad era en un 95 % de traspatio. Para ese tiempo que refiere hubo que eliminar todos los cerdos de República Dominicana, por la presencia de la peste porcina africana. En granjas organizadas hay 1.5 millones de cerdos y en granjas traspatio aproximadamente 600 mil o 700 mil.

Habla un especialista

El director de Sanidad Animal, Rafael Núñez, le aseguró a este periódico que se sigue trabajando en las once provincias donde se ha detectado presencia de PPA con especialistas de ramas diversas, entre ellos veterinarios, así como personal del Banco Agrícola.

La bioseguridad de ahora podrá ayudar mucho más

“La gente está cooperando; la gente de las lomas está comunicándose con nosotros para que vayamos a evaluar los cerdos y aquellos que se determina tienen el virus se eliminan. La gente tiene más conciencia que en 1979, cuando hubo que eliminar todos los cerdos, pero en ese tiempo el 95 por ciento de la crianza era informal y doméstica. Ahora es muy moderna”, dijo.