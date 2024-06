Flor Angélica ha sabido superar obstáculos para avanzar; está dedicada a elaborar y a vender productos de belleza

Flor Angélica es una destacada emprendedora de Valverde, una provincia al noroeste del país. Su vida ha estado marcada por el esfuerzo de salir adelante en medio de los desafíos. Ha sabido ver oportunidades.

Desde hace cinco o seis años, se ha dedicado a la elaboración y venta de productos de belleza y artículos hechos con fibra de banano, un emprendimiento que le ha permitido no solo sostenerse económicamente, sino también encontrar un propósito y una pasión en su trabajo.



Hace un tiempo, fue diagnosticada con un tumor en el seno derecho. Este diagnóstico no la detuvo; por el contrario, la motivó a luchar más. Agradece a Dios por las fuerzas dadas para mantenerse firme y generar los ingresos suficientes para su sustento y para comprar los medicamentos necesarios para su tratamiento.



Flor describe con satisfacción cómo su salud ha mejorado notablemente. “Soy una mujer trabajadora, emprendedora, una mujer que nunca le ha temido al trabajo, aunque no me había dado cuenta de eso antes”, dice Flor. Reconoce que sus emociones a menudo la boicoteaban, y le impedían alcanzar sus objetivos.



El punto de inflexión en su vida llegó cuando se unió al proyecto “Mujeres Superemprendedoras”. A través del taller “Conociéndome”, aprendió a valorarse, a quererse y a dedicar tiempo para sí misma. “Ha sido una bendición haber entrado en ese proyecto”, le cuenta la emprendedora mujer al periódico elCaribe.



Gracias a este proyecto, Flor ha podido avanzar y capacitarse continuamente. Ahora, tiene una mejor organización y sus planes incluyen expandir sus productos y su marca sin detenerse. Su dedicación y sacrificio fueron reconocidos en la categoría de Superación de Limitaciones y Desarrollo Económico, y fue una de las 28 mujeres homenajeadas por el Gobierno.



Antes de su emprendimiento, Flor nunca había podido ahorrar dinero. Ahora, gracias a una mejor administración de su negocio, ha logrado generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y ahorrar para el futuro.



“Yo les diría a otras mujeres que ‘sí se puede’. Que me miren a mí, que aun con limitaciones de salud he podido lograr mi sueño. ¡Suban por encima de los tropiezos y sigan avanzando, porque sí se puede!”, dice con firmeza.



Un norte claro



Las metas de Flor se han movido entre abrir un nuevo local comercial y comprar su primer vehículo. Estas aspiraciones reflejan su deseo de seguir creciendo y mejorando tanto personal como profesionalmente. Desde el actual gobierno se ha manifestado el compromiso con la igualdad y equidad de género. En una ceremonia emotiva en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, 28 emprendedoras recibieron el pasado año el Premio Mujer Supérate. El presidente Luis Abinader destacó el papel fundamental de las damas en el crecimiento del país.



El mandatario expresó que estas mujeres son ejemplos de éxito que, con mucho esfuerzo, han superado grandes adversidades. “Ustedes son un orgullo para este país “, aseguró entonces.