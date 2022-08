La construcción de la autopista del Ámbar, que conectará en 27 minutos a Santiago con Puerto Plata, no se ha iniciado porque los diferentes estudios que han realizado los agentes privados, la Dirección General de Alianza Público Privada (DGAPP) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) no han podido establecer que el tráfico pueda ser suficiente para mantener la autovía.

La información la ofreció este lunes el director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, quien además, indicó que el Gobierno tendría que hacer una inversión de capital al momento de construir la obra, para evitar caer en un peaje sombra.

“Para iniciar la construcción de esta autovía, la inversión se podría hacer de dos maneras: el Gobierno hace una inversión de capital al momento de construcción de la misma o luego asume un subsidio a partir de la operación”, explicó Freund, al participar en la entrevista especial de Despierta con CDN.

Sin embargo, dijo que la institución que dirige ha tomado precaución para que la construcción de esta autopista pueda ejecutarse bajo una modalidad que no provoque ningún tipo de lesión al Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que la realidad de la autopista es que todos los proyectos de infraestructura vial se trabajan, en general, para que puedan ser sostenibles con el propio tráfico que estas generan.

“Es decir, los vehículos que pasen por la autopista son los que deben pagar la inversión de capital hecho por el agente privado, el financiamiento, la operación de la autopista y los mantenimientos mayores y menores, como se denominan en estos casos”, detalló.

Evitan el peaje sombra

El funcionario expresó que como existe mala experiencia con el tema de ingreso mínimo garantizado, conocido como peaje sombra, el modelo financiero de Alianzas Público-Privadas no ha querido recomendar al Gobierno que asuma un subsidio de la operación anual de la autopista, sino más bien que busque los fonos para que haga el aporte inicial de la misma.

No obstante, dijo que están en un momento donde los recursos son muy limitados, por lo que no se ha podido identificar de dónde saldrán los recursos de construir la obra, que tendrá un costo de US$393 millones y 32.7 kilómetros de longitud entre ambas provincias de la región Cibao-Norte.

“El Presidente (Luis Abinader) no ha dicho que no va la obra, sino que simplemente no puede lanzar la carretera hasta tanto no se encuentre un modelo bastante preciso y claro que garantice la transparencia y que no se lesione el interés del Estado, pero que a la vez sea muy eficiente en el ejercicio de su funcionamiento”, aclaró.

Obras en proceso de construcción

Por otra parte, al ser preguntado sobre las obras que ya se construyeron en dos años de gestión y las que estarían en carpeta de las que fueron prometidas por el presidente Abinader, cuando anunció que impulsaría el desarrollo del país a través de las Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund respondió que:

“De los compromisos que asumió el Presidente de manera puntual con el proyecto Alianzas Público-Privadas se encontraban la autopista del Ámbar, el caso de Pedernales, algunos puertos de desarrollo, como el caso de Manzanillo y el de Arrollo Barril. De esos cuatro proyectos el único que no se encuentra en fase de ejecución es la autopista del Ámbar”.

Informó que se está realizando la licitación de lugar para la mejora del Puerto de Manzanillo, mientras que la mejora de acceso a la vía se encuentra en fase de adjudicación.

En el caso del puerto Arrollo Barril, indicó que la semana pasada lanzaron la licitación para convertirlo en un puerto de cruceros en el área de Samaná. “Y de todo lo que está ocurriendo en Pedernales podemos hablar muchísimo”, agregó, al señalar que cualquier proyecto de alianza público privada requiere de tiempo para adjudicarle a un agente privado que lo ponga en operación.

El funcionario reveló que el promedio de adjudicación de las obras a los agentes privados les está tomando un promedio de 14 meses, en el caso de los proyectos grandes, y 8 meses, en los más pequeños.

Resultados obtenidos

Freund destacó que en el caso del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales se pueden ver resultados tangibles, al tiempo de asegurar que tardaron alrededor de 1 año conceptualizando un máster plan para determinar la manera en que podrían ejecutarlo en términos de infraestructura, interconexión eléctrica y demás áreas que lo componen.

Adelantó que en los próximos días convocarán una licitación para la construcción del primero de los hoteles que se instalarán en Cabo Rojo. “Este año tenemos previsto licitar tres hoteles, así como el aeropuerto al finalizar el año. De igual manera, ya iniciamos la construcción del puerto de Crucero. O sea, en Pedernales se está trabajando de manera muy acelerada”, destacó.

Feria de empleos en Pedernales

El funcionario también informó que el miércoles 24 de agosto realizaran la primera feria de empleos en Pedernales, para unas 200 vacantes disponibles de técnicos y personal de otra naturaleza para seguir trabajando el cronograma que tienen.

Estimó que para enero de 2023 lo que ocurrirá en materia de ejecución de obras en Pedernales “es algo sorprendente que va a requerir mano de obra no solamente de Pedernales, sino también de Barahona, Enriquillo, Independencia y Bahoruco, porque no hay capital humano suficiente para poder suministrar toda la demanda que habrá”.

Destacó, además, que en Pedernales se están invirtiendo alrededor de 5,50 millones de dólares, lo que, a su juicio, se trata de “algo nunca antes visto en esa localidad por más de 30 años”.

Punta Catalina

En relación al tema de la Termoeléctrica Punta Catalina, Freund explicó que el presidente Abinader retiró el fideicomiso del Congreso Nacional para buscar una salida distinta a la ejecución del proyecto.

Señaló que la visión del jefe de Estado de constituir un fideicomiso para operar Punta Catalina tiene como finalidad de que no se rija por los rigores usuales de las instituciones públicas del país.

“¿Cuál es el problema que se ha tenido con Punta Catalina? La compra, por ejemplo, de carbón y cualquier tipo de cosa tiene que pasar por todos los rigores de la Ley 340, y se estaba buscando un mecanismo de eficiencia especial con el fideicomiso”, detalló.

Sin embargo, dijo que en este momento no hay una decisión tomada de cuál sería el modelo de operación de la Planta Punta Catalina, mientras tanto continúa operando de la misma forma que se estableció en el proyecto original.

Finalmente, al preguntársele los proyectos que se están manejando a través de las Alianzas Público-Privadas, indicó que en la actualidad están trabajando en unos 14 proyectos, de los cuales ya salieron dos: El sistema electrónico de garantías mobiliarias, que servirá para registrar las operaciones de tipo mobiliarios, como la compra de vehículos, venta de acciones, operaciones financieras de bajo monto, etc, así como el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales.