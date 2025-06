El plástico es de un material que no permite que sea alterado para suplantar identidad; su implementación será de octubre a noviembre

La Junta Central Electoral (JCE) trabaja con prisa con miras a que entre octubre y noviembre de este año los ciudadanos puedan contar con un nuevo documento de identidad adaptado a los nuevos tiempos de la era digital, con altas garantías de seguridad, interoperabilidad e inclusión.



El nuevo proyecto de cedulación contiene elementos innovadores como firma digital, certificado de viaje y lectura táctil para personas con discapacidad visual. La tarjeta contendrá un chip no visible y permitirá el acceso a una cédula electrónica donde se podrá colocar datos específicos, como si eres alérgico a algún medicamento.



Aparte de su debut en el ecosistema digital, de acuerdo con sus promotores, lo que hace más seguro este nuevo plástico es que gracias al material empleado, las informaciones grabadas no podrán ser alteradas con la utilización de químicos para eventuales plagios como ocurre hoy día.



Así será la nueva cédula, cuyas innovaciones fueron expuestas por el director de Cedulación de la JCE, Américo Rodríguez, en el Congreso “Camino hacia la transformación digital”, organizado por Multimedios del Caribe.



En su presentación, Rodríguez describió los componentes clave del proyecto de cedulación que impactará a 9.4 millones de ciudadanos a nivel nacional y en el exterior. Se trata de una nueva tarjeta de policarbonato.



El funcionario destacó que el plástico actual, que data de 2014 es de PVC material que lo hace propenso a que sujetos con malas intenciones puedan eliminar información de la tarjeta.“Ya otras personas han tratado de imitar una cédula legítima y lo que hacen es que le quitan el plástico, lo han plastificado, limpian con químicos y pueden generar un plástico que aparenta ser legítimo, el cual no lo es”, comentó.



El uso del policarbonato en la fabricación de documentos de identidad ofrece varias ventajas debido a sus propiedades únicas. Estas son algunas de las citadas por el director de Cedulación: Es altamente resistente a desgaste, arañazos y condiciones extremas de temperatura, a la humedad y al agua y permite integrar múltiples elementos de seguridad de fábrica y personalizarlos vía láser.



“El cumplimiento de nuestra licitación pública internacional que está pronto a salir, y es bueno que ustedes sepan que nuestros magistrados han informado de forma pública, que saldremos con la cédula entre los meses de octubre y noviembre de este año”, comunicó.



¿Qué tiene de nuevo el documento?



Según las especificaciones, va a contener un chip con una funcionalidad electrónica y criptográfica.

A modo de chanza, Rodríguez dijo que este chip ha traído mucha inquietud y descartó que sea utilizado como geolocalizador. Cuenta con una serie de características: contendrá un certificado de firma digital, que proporcionará a la ciudadanía una herramienta para firmar electrónicamente.



Contendrá también un certificado de viaje que podrá servir como documento digital de viaje que complementa parcialmente los documentos tradicionales en ciertos escenarios. “Con esto no queremos dejar dicho que vamos a reemplazar el pasaporte, sino que en un momento determinado algunos de nosotros se nos pierde el pasaporte en uno de estos países y el oficial de seguridad podrá verificar que somos los dueños de esa identidad y que esa identidad es legítima vía el certificado de viaje que contendrá nuestra identidad electrónica, nuestra cédula electrónica”, puntualizó. También el chip tendrá informaciones del ciudadano que podrán ser verificadas con el Match on Card. Entre estas, la foto del ciudadano, nombre y huellas dactilares. Según explicó Rodríguez, esto le permitirá a un tercero, sin necesidad de conectarse a internet verificar el chip y validar que la información impresa en esa tarjeta es la que dice ser, cosas que actualmente no se pueden hacer, afirmó.



“Hoy día tenemos personas que nos llevan una copia de una cédula o nos presentan una cédula y no podemos validar que esa cédula es legítima desde su inicio. Entonces con este chip lo podemos constatar”, resaltó.



Uno de los componentes que impactará a la ciudadanía es la identidad digital, sistema que permite la identificación de forma segura en línea mediante un dispositivo móvil. Funciona como una versión electrónica de un documento de identidad y se utiliza para acceder a servicios digitales, firmar documentos o realizar trámites oficiales de forma segura y verificable. Sobre el particular Rodríguez aclaró que será opcional y deberá contar con una cédula física para poder activarla.



En adición, contará con la autenticación de dos factores, tanto facial como PIN, para evitar fraudes y suplantaciones. Permitirá a la ciudadanía identificarse de forma segura desde su hogar u oficina, evitando largas filas y desplazamiento. Este sistema integrará una app en la que el ciudadano podrá permitirle a un tercero validar las informaciones que desee, sin tener que entregar la cédula y que el otro tome información que usted no quiere que vea, por ejemplo, estado civil, dirección, edad, etc.



Esta aplicación generará un código QR que otra persona podrá leerlo y validar las informaciones que está solicitando.



Coherente con su política de inclusión, la JCE pretende incorporar elementos táctiles en este nuevo plástico para facilitar la lectura a personas con discapacidad visual.



En el componente identidad digital, brindará un ecosistema digital que permitirá que no solamente la información que contiene el plástico de las cédulas, sino otras informaciones puedan ser utilizadas por el usuario al momento de permitírsela a un tercero. “Al momento de nosotros atender a los ciudadanos en los centros de cedulación, le solicitamos informaciones tales como qué tipo de discapacidad tiene, si es alérgico a algún medicamento y si desea incorporar un teléfono de emergencia”, subrayó

Renovación de Cédulas

Ampliaremos horarios de servicios, poniendo a disposición de la ciudadanía centros de cedulación y oficinas 24 horas, con 347 oficinas a nivel nacional y en el exterior”.

El objetivo es brindar al Estado dominicano, a las empresas, sector público y privado, una interoperabilidad para validar que la identidad que está aceptando es legítima”.

El llamado a renovación lo estamos haciendo por el mes de cumpleaños, no por el día de cumpleaños”.

Américo Rodríguez

Director de Cedulación de la JCE