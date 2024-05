Encuesta Horizon Research: Luis Abinader 48.9, Leonel Fernández 32%, Abel Martínez 16%

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo,- La firma encuestadora Horizon Research dio a conocer el informe de resultados de la II Encuesta Nacional, Coyuntura Electoral República Dominicana correspondiente al mes de mayo 2024, según los cuales, si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader obtendría un 48.9%, Leonel Fernández 32%, y Abel Martínez 16%.

Conforme a dichos resultados, Miguel Vargas Maldonado es el preferido por 1.2% del electorado, 1% aún no se ha decidido, Roque Espaillat 0.4%. Carlos Peña 0.2%, Virginia Antares 0.1%, y no sabe o no responde 0.1%.

Los datos fueron dados a conocer por Víctor Veyron Díaz quien se desempeña como director asociado de Horizon Research para la República Dominicana.

Descarga aquí Informe de resultados de la II Encuesta Nacional, Coyuntura Electoral República Dominicana Mayo 2024

Respecto a los candidatos por los que los consultados nunca depositaría su voto, 24.8% dijo jamás votaría por Leonel Fernández, 24.1% dice que nunca emitiría un sufragio por Abinader Corona, 18.7% no rechaza a ninguno, Miguel Vargas Maldonado tiene una tasa de rechazo de 18%, Abel Martínez 9.6%,y otros 4.8%.

En cuanto a la identificación con las organizaciones políticas, 44.2% se identifica con el Partido Revolucionario Moderno, 22% con la Fuerza del Pueblo, 17.3% dice simpatizar con el Partido de la Liberación Dominicana, 13.6 no tiene simpatía partidaria, 1.1% prefiere al Partido Revolucionario Dominicano, 0.9% se idéntica con otros, y no sabe o no responde 0.8%.

Si no hubiese ganador en una primera vuelta, y en una segunda vuelta los candidatos fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, el actual mandatario obtendría un 49.5%, y Leonel recibiría un 49.8% de los sufragios. En un probable balotaje entre los candidatos del PLD y del PRM, Abinader Corona resultaría ganador con un 54.2%, y Martínez Durán recibiría el 43.1% de los sufragios.

Contexto Social

Horizon Research preguntó a los encuestados sobre la marcha que lleva la República Dominicana, y el 52.1% asegura que el país va por mal camino, en tanto que 45.4% entiende que transita por la dirección correcta.

Entre los problemas que más afectan a los dominicanos en la actualidad están, altos precios de los artículos de la canasta familiar con 39.8%, delincuencia e inseguridad 35.2%, desempleo 8.8%, y deficiencia de los servicios públicos con un 6.3%, entre otros.

El 50.9% de los dominicanos entiende que la situación económica está mala o muy mala, 25.5% la considera regular, 23.1% dice que está buena o muy buena. En lo que se refiere a la economía personal o familiar, 43.5% dice que está mal o muy mal, 27.4% la siente regular, y 27.9 la percibe como buena o muy buena.

Con relación a cuatro años atrás, cómo percibe la gente su economía personal y familiar, 46.4% responde que ha mejorado, o sigue muy bien, en tanto para el 52.8% asegura que ha empeorado, o sigue igual de mal. 45.2% de los encuestados valora como bien o muy bien el gobierno del presidente Luis Abinader, mientras el 41.2% siente que está mal o muy mal. 50.7% de los encuestados quiere que en las próximas elecciones haya un cambio de autoridades, y el 46.9% se manifiesta s favor de que continúe el actual gobierno.

Ficha Técnica

El trabajo de campo de la firma encuestadora Horizon Research se llevó a cabo del 6 al 9 del presente mes, con una muestra de 1,320 casos, tipo de encuesta aleatorio simple, y una distribución porcentual de la muestra acorde al tamaño poblacional de las regiones en que está dividido el país.