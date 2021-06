Senador dijo que la victoria de Abinader se debe a la división del PLD

El senador por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez expresó en el programa Una Nueva Mañana la victoria deAbinader se debe a la división del PLD.

Sánchez dijo que tuvo mucho quer también lo que pasó el 6 de octubre y que sin esta situación no habría triunfo del PRM.

Sobre la situación política que se dio para que abandonara las filas del partido morado y se marchara a la Fuerza del Pueblo dijo que “nosotros todos amábamos el PLD, incluido el presidente Leonel Fernández que se vio obligado a irse porque ya no tenía sentido que siguiéramos”.

Declaró que, aunque ganó en la boleta morada y se le acusó de traidor, tenía todo un gobierno con instrucciones claras y precisas del presidente Medina de que había que hacerlo perder.

Esto poniendo un aspirante paralelo en el PRD a la senaduría que apoyaba al exmandatario y les advirtió que si mantenían a ese candidato no podían exigirle lealtad.

Relató que de toda esta situación lo terrible fue el proceso interno porque en las elecciones del 5 de julio la ganó prácticamente sentado porque no puso ni vallas, gorras o afiches, sin embargo, había instrucciones de desaparecerlo y aun así ganó y el pueblo respondió.

Señaló que su lealtad con el Presidente Fernandez no está en cuestionamiento y que la Fuerza del Pueblo se prepara para ser la principal fuerza de oposición para el 2024 con el mejor candidato presidencial para lidiar con esta crisis que es Leonel

Sobre el turismo en Pedernales

El senador dijo que el turismo debió empezar por el Sur y que se siente muy confiado que, durante la gestión del actual presidente, Luis Abinader, iniciará el desarrollo turístico por el que ha luchado de manera personal por más de 20 años.

Sobre la visita del Primer mandatario a Pedernales dijo que es un acto histórico donde dará un primer palazo a la primera etapa de un plan que incluirá la construcción de un aeropuerto en el Municipio de Oviedo a 20 o 25 minutos de las también 4 mil habitaciones en hoteles para que los turistas puedan hospedarse.

Destacó que lo más importante de este plan es que incluirá a la población para empleos porque “no esperan hacerse ricos, pero si que la gente del Sur pueda vivir, dijo el Senador.

El Senador por la Fuerza del Pueblo enfatizó que Pedernales tiene más de 100 kilómetros de playas y que pueden darse el lujo de dejar fuera y no tocar Bahía de las Águilas y desarrollar la otra parte que tiene que ver con Pedernales para los visitantes.

Dionis Sánchez declaró que han existido componentes para que el turismo en el Sur no se desarrolle, pero que ya no hay forma de frenarlo aclarando que es un punto equivocado porque no podemos competir nosotros mismos región contra región sino el país contra otras naciones.

Sobre la situación fronteriza

Al ser cuestionado por Colombia Alcántara, Arisleyda Villalona e Ysrael Abreu sobre la situación fronteriza y cómo está afecta a Pedernales dijo que Haití es una bomba de tiempo y que “nosotros hemos vivido de espalda a esa realidad, al negocio, a la migración, al tráfico a todo lo que se da en esa zona”.

Sostuvo que ha planteado que debe hacerse un muro, pero de industrias en toda la línea fronteriza ya que es la mejor forma de contener a los dominicanos que viven en la frontera a que sigan viviendo en la frontera.

Sería de igual forma una manera de que los haitianos no vean la necesidad de salir para Santiago, para el este, o la capital porque si le llevas la fuente de empleo no tienen por qué salir de su territorio.

Su lucha por Pedernales

Así mismo el legislador detalló que durante el gobierno del ex presidente de la República, Danilo Medina, el mandatario junto a sus funcionarios hacían visitas a Pedernales y él se enteraba por la prensa a pesar de la lucha que ha tenido durante mucho tiempo defendiendo todo lo que tiene que ver con el territorio de Pedernales.

Dijo que cuando llegó el momento trataron de darle los méritos a otros de forma mezquina, pero en definitiva Dios es muy grande y sabe hacer sus cosas y que ahora llegó el momento y esas cosas las deja en el pasado.