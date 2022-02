TBTCaribe: Manny Cruz, el hijo predilecto de Santo Domingo

Emmanuel Cruz Sánchez, mejor conocido como Manny Cruz, nació el 26 de abril de 1983 en Santo Domingo, República Dominicana.

Manny Cruz es hijo del cubano Sergio Cruz y la dominicana Milagros Sánchez.

“Hace 4 años que se fue papi y un día como hoy estuviera cumpliendo 80 años. Cuanto lo extraño. Recuerdo que el sabiendo que solo le quedaban días de vida y que yo estaba devastado, me ponía a leerle La Biblia. Y una de esas veces me dijo ‘léeme Juan 11:25 que dice… Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre’, y luego me dijo que leyera Filipenses 1:21 ‘porque para mí el vivir es Cristo, y morir es ganancia”.

Cuando alcé la mirada, él me estaba observando con una sonrisa en los labios como diciendo: “¿no ves? tranquilo, que yo voy a estar bien”.

“Que testimonio tan hermoso y grande nos dejó. Aun sabiendo que le quedaba poco, su fe nunca mermó, al contrario creció. Que el señor te tenga en la Gloria papi. Gracias por tanto”, posteó Manny en su cuenta de Instagram.

Tiene dos hermanos: Sergio Cruz y Daniel Santacruz.

Manny Cruz vivió su niñez y parte de su adolescencia en Santo Domingo, pero a los 14 años se trasladó junto a su familia Miami, Florida, Estados Unidos.

Estando allí tomó la decisión de estudiar Music Business en Miami Dade College, con una clara influencia de su hermano Daniel Santa Cruz (cantante), quien fue el primero en apoyar e incursionar en la carrera musical de Manny de manera formal.

Con las siguientes palabras Manny Cruz relató uno de los momentos más difíciles de su vida, donde superó con éxito la prueba de amor hacia su vocación por la música.

“Agradezco mucho a mi hermano Daniel, porque en esos momentos que la pasé muy mal, que no sabía qué iba a pasar con mi carrera, que iba en declive, que tenía mucha incertidumbre , él me ayudó mucho a nivel emocional y económico, porque esta carrera emocionalmente juega mucho contigo, no es fácil, es como una montaña rusa”, apuntó Manny Cruz.

Inicios de su carrera musical

Cruz comenzó en la escena musical tras formar parte de distintas agrupaciones; pero, en el año 2016 decidió comenzar su carrera como solista.

Manny Cruz formó parte de la agrupación musical de merengue llamada (Rikarena , Orquesta de Kinito Méndez y el grupo musical Ilegales).

También fue promotor en el proyecto musical de Rita Indiana y Daniel Santa Cruz.

En el año 2017, Manny participó en varios musicales de teatros y se integró al grupo musical inscrito en el género del pop conocido como “Aura”. Siendo este uno de los grandes éxitos tanto personales como profesionales de Manny Cruz.

En ese mismo año, Manny resultó ganador del premio como cantante solista del año en premios soberanos, gracias a su sencillo musical “sobrenatural”, también en 2017 se destacó como compositor con el sencillo titulado como “Deja vu”, quien fue interpretado por Shakira y Prince Royce, por lo que consiguió su primer Grammy Latino.

En 2018 nuevamente Manny fue nominado a los premios Soberanos con la categoría de “Compositor del año” y “cantante solista”.

En 2019 realizó el lanzamiento del sencillo “Sabes enamorar”, haciéndose viral en las distintas plataformas de streaming.

En 2020, Manny dio a conocer el álbum llamado “Imagíname sin ti”, cuyo sencillo contó con una exitosa versión remix.

Manny Cruz es uno de los artistas más nominados en los Premios Soberano 2021, alzándose con 3 nominaciones en diferentes categorías, y llevándose consigo Merengue del año, Compositor del año y Cantante Solista.

“Esto es demasiado. Hoy fui declarado como hijo predilecto de la ciudad de Santo Domingo. Que honor tan grande”.

“Gracias desde lo más profundo de mi corazón al Concejo Nacional y a la Alcaldía de Santo Domingo. Amo mi tierra y mi ciudad con toda mi alma y todo mi ser, y recibir esto me hace sentir increíblemente especial. GRACIAS”, escribió Manny Cruz en Instagram.

Manny Cruz ha confesado que su mentor en su carrera fue el merenguero Johnny Ventura, a quien lo calificó como un consejero en el transcurso de su carrera musical.

“Con el alma rota en mil pedazos. Mi mentor, consejero. Esto fue apenas unas semanas, lleno de vida, siempre aconsejándome y guiándome. Gracias Don Johnny POR TODO. No se imagina cuanto lo extrañaré. Que el señor lo tenga en la gloria”, estas fueron las pablaras de Manny colgadas en su Instagram. (28 de Julio de 2021).

Vida Familiar

Manny Cruz contrae matrimonio en el 2014 con la bailarina clásica Yeri Peguero.

Tienen 2 hijos: Mateo Cruz y Montserrat Cruz.

Manny Cruz se expresó de su primogénito con las siguientes palabras:

“Mateo significa “regalo de Dios”, él es muy pequeño y quizás no lo haya sentido como otros niños más grandecitos. Creo que, a cada situación que nos presenta la vida, hay que buscarle el lado positivo, la bendición oculta y, en mi caso, es que he podido estar con él 24 horas y 7 días a la semana durante esta etapa tan importante de su vida y desarrollo, sostuvo Manny a través de la revista Oh Magazine”.