Las distintas expresiones y propuestas que surgen desde la oposición política confirman que no se esperaba el golpe recibido hace nueve días en las elecciones municipales. Los planteamientos que van en la dirección de ampliar la alianza congresual siempre han sido entendibles, porque responden a la lógica de que mientras más territorios abarque el acuerdo electoral, habrá más posibilidades de competir y de ganarle al oficialismo. Pero ahora no solo se habla del nivel senatorial, sino del presidencial. Esto implicaría modificar lo ya acordado, porque el acuerdo vigente consiste en que, de los tres principales partidos de oposición, el que quede mejor posicionado en las elecciones de mayo, recibirá el apoyo de los otros dos para una segunda vuelta. Luego de los resultados del 18 de febrero, hay voces del PLD, pero también de Fuerza del Pueblo, que apuntan a hacer una alianza antes de la primera vuelta. Aunque no hay nada oficial, y hasta ahora lo que se ha visto son propuestas aisladas e individuales, el solo hecho de que se esté planteando una alianza para la primera vuelta confirma dos cosas: que no se esperaba un triunfo del oficialismo en la magnitud que se dio, y que contrario a lo que ocurrió hace poco, entre los opositores hay dudas de que se produzca una segunda vuelta.



Las cartas de los exvices



Algunos miembros del PLD han estado planteando que, para las elecciones de mayo, Leonel Fernández debería apoyar a Abel Martínez, bajo la premisa de que el partido morado quedó por encima del verde en las municipales, y se habría ganado el derecho de presentar la candidatura presidencial. Sin embargo, Jaime David Fernández Mirabal, el primer peledeísta en hacer una propuesta formal, no usó ese argumento sino que más bien pidió al expresidente un gesto de desprendimiento, alegó que el electorado ha dado señales de que quiere que “una nueva generación política asuma la responsabilidad de gobierno”. La respuesta, negativa como se esperaba, vino de Rafael Alburquerque, otro que también fue vicepresidente de Fernández.