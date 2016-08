Sammy Sosa: “Un recargo de baterías ayudará a Alex Rodríguez”

San Pedro de Macorís.- Para Sammy Sosa, la decisión tomada por Alex Rodríguez, de no jugar por lo que resta de temporada, fue la mejor, ya que, a su juicio, le sirve de motivo para “recargar baterías” para la próxima temporada y así lograr su objetivo de llegar a los 700 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas.

“Eso es lo mejor que le ha convenido a Álex Rodríguez”, expresó Sosa a elCaribe. “Cuando las cosas suceden como le pasó a él, a veces un respiro y un recargo de baterías le ayudará bastante y ver si el año que viene, ya que tomó la decisión de no jugar por lo que resta de temporada, regresa recuperado otra vez, más tranquilo y más en forma, y así poder conectar sus cuatro jonrones que le quedan para los 700 en su carrera”, agregó.



Sammy manifestó que Alex, de mantenerse fuera por lo que resta de campaña, no tendrá ninguna presión en lograr ese objetivo para la venidera campaña, con cualquier equipo al que decida estampar su firma.



“Esa fue una de las mejores decisiones que él tomó, de no jugar. Pienso que no habrá ninguna presión por parte de él”, expuso el exjugador de San Pedro de Macorís. Sammy no cree que la organización de los Yanquis lo forzara a retirarse del béisbol luego de una estancia de 12 temporadas en ese conjunto.



“Por experiencia propia, no fue forzardo al retiro. No es lo mismo producir en tus últimos años de carrera en el béisbol a cuando comenzaste. En eso inciden muchos factores, cuando las cosas comienzan a ponerse un poquito difícil dentro de tus mismos compañeros, dentro de la misma fanaticada, situación que te lleva a ser un plato de segunda mesa y lo mejor que Alex pudo hacer fue salirse del juego”, manifestó Sosa.



Recientemente, el vocero de A-Rod, Ron Berkowitz, dijo mediante un comunicado que su cliente no planifica jugar más con otro equipo en esta temporada, a pesar de que los Marlins de Miami, debido a varias lesiones, de piezas importantes, dijeron que evaluarían la posibilidad de contratar a Rodríguez.



“Alex se quitó el mono de la espalda con esa decisión. Sabemos que fue una medida difícil para él y todo esto ha traído como consecuencia muchos comentarios a favor y en contra. De todos modos fue una decisión muy inteligente la tomada por Álex, donde salió ganador y el año que viene estará más activo y con otra mentalidad”, indicó Sosa, quien fue apodado el “Bambino del Caribe”.