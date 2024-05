Trump dice no se duerme durante su juicio, sino que «cierro mis hermosos ojos azules»

Nueva York, 2 may (EFE).- El expresidente Donald Trump dijo hoy en su red social que no se queda dormido durante las largas sesiones del juicio penal en su contra que se celebra en Nueva York, sino que «simplemente» cierra los ojos para escuchar «intensamente».



«Al contrario de lo que dicen los MEDIOS DE NOTICIAS FALSAS, no me quedo dormido durante la caza de brujas del fiscal corrupto, especialmente hoy. ¡¡¡Simplemente, cierro mis hermosos ojos azules, a veces, escucho intensamente y asimilo TODO!!!», escribió el político, de 77 años, en Truth Social.



Esta es la tercera semana del juicio penal, el primero contra un expresidente en la historia de Estados Unidos y en el que el magnate enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado para encubrir una supuesta aventura con la actriz porno Stormy Daniels.



Hoy subió al estrado el exabogado de Daniels, Keith Davidson, quien se mostró hostil cuando le tocó responder preguntas sobre su carrera profesional a la defensa del expresidente.



Durante la primera parte del interrogatorio de sus abogados, Trump escuchó las respuestas con cara de atención.



No obstante, después de receso para comer -descanso en el que escribió el mensaje en sus redes-, se pudo ver al magnate reclinado en su silla con los ojos cerrados, algo que ha hecho en más ocasiones durante el proceso. EFE