¿Hay que rescatar o liquidar el IDSS?

26/08/2016 12:00 AM - Rafael Alonso Rijo

Con la emisión del decreto 200-16 el pasado sábado que crea la comisión para el traspaso al Servicio Nacional de Salud (SNS) de los activos y pasivos de los 20 hospitales, 28 policlínicas y 65 consultorios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), esta institución queda disminuida orgánicamente, aunque la designación del doctor César Mella abre la interrogante si lo que hasta hace días se definía como una entelequia que debía ser clausurada realmente tiene razón de ser y puede recuperarse.



Con los centros de salud del IDSS, también pasan al SNS sus 2,200 médicos; 2,400 enfermeras y enfermeros; 5,000 profesionales como bioanalistas, odontólogos, psicólogos, psiquiatras; 1,700 personas del área administrativa y 23 residencias médicas que acogen a 223 residentes, es decir, 11,523 personas, y también deja sobre la mesa qué será de la Prestadora de Servicios de Salud “Salud Segura” (PSS-SS), que regentea los centros de salud del Seguro Social, así como una gran tajada de los RD$2,250 millones que recibe anualmente del presupuesto nacional.



Sin embargo, se discute la posibilidad de que el traspaso de los hospitales, policlínicas y consultorios al SNS sea virtual, es decir, que la PSS del IDSS venda servicios de salud a la Red Pública de Salud del SNS.



Detener al IDSS



Al respecto, el doctor Fulgencio Severino, experto en Seguridad Social, observa que el Gobierno no debe permitir “bajo ninguna circunstancia”, que el IDSS continúe manejando los servicios de la prestadora de salud, ya que quienes lo proponen lo hacen para manejar un gran personal y manejarlo de forma politiquera.



¿Si hay un decreto que dice que en dos meses debe completarse el traspaso de los activos y pasivos del IDSS al Servicio Nacional de Salud, por qué el doctor César Mella tiene que estar nombrando directores y administradores de hospitales?, se preguntó Severino, para responderse a sí mismo: “Eso es crear problemas y conflictos”.



A su juicio, lo que se debe hacer es fortalecer la capacidad del SNS de llevar salud a la población, y para ello debe acogerse a lo que establece la ley 123-15 y el decreto 200-16 que crea la comisión de traspaso de activos y pasivos del IDSS al SNS.



Con esta propuesta está de acuerdo, incluso, el doctor César Mella, quien ha declarado que con el traspaso de los hospitales y clínicas al SNS mejorarán los servicios de salud.



Una vez se complete el traspaso de los centros de salud, el SNS ampliará su capacidad de servicios a nivel hospitalario, y la atención primaria se reforzará al convertir las 28 policlínicas y 65 consultorios en Centros de Atención Primaria.



El futuro del IDSS



Con la entrada en vigencia de la ley 123-15, que crea el SNS y el traspaso a esta institución de los activos y pasivos del IDSS, resurge nuevamente el cuestionamiento de la viabilidad del IDSS, mismo que se planteaba hace 15 años cuando entró en vigencia la ley 187-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).



Para aquel entonces se daba por descontado que el IDSS debía desaparecer, pues bajo la nueva normativa, la población trabajadora tendría garantizada la cobertura de salud, pensiones y riesgos laborales.



Además del déficit en que en los últimos años se ha manejado el IDSS, que le imposibilita brindar servicios de salud de calidad, la institución también afronta el problema de las pensiones para las personas con más de 65 años.



El IDSS no ha podido darle salida a más de 300 expedientes de solicitud que el Ministerio de Hacienda rechaza debido a que les faltan cotizaciones para completar las 400 que exige como respaldo económico para recibir una pensión mensual superior a los RD$ 5,217.50.



Bajo el actual esquema, el IDSS queda integrado por el Programa de Estancias Infantiles, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y la Administradora de Riesgos de Salud (ARS Salud Segura), aunque queda por ver en qué parará la Prestadora de Servicios de Salud “Salud Segura” (PSS-SS).



Actualmente hay unas 145 estancias infantiles comunitarias en todo el país, mientras que la ARS Salud Segura apenas cuenta con alrededor de 60,000 afiliados.



De las empresas del IDSS, la ARL Salud Segura es la única que no representa problema alguno, ya que en ella cotiza el universo de los afiliados al Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y se calcula que recibe al año unos RD$4,000 millones.



Es por ello que en el sector salud parece ser mayoritaria la opinión de que definitivamente deben comenzar a darse los pasos para que el IDSS desaparezca definitivamente, pasando las estancias infantiles comunitarias al Gabinete de Políticas Sociales, pasando los activos y pasivos de la ARS Salud Segura al Seguro Nacional de Salud y que la ARL funcione de forma independiente.

Vida del IDSS depende de una decisión política

Independientemente de las voces que creen que el IDSS ya cumplió su misión histórica, el futuro de la entidad depende de una decisión política tomada básicamente por el Presidente de la República, lo que no parece estar dentro de sus planes si partimos de la designación del doctor César Mella al frente de la institución. Su designación obedece más a un pago político que a su sobrada capacidad profesional y ética, ya que es dirigente de un partido que aportó un 6% de los votos obtenidos por el presidente Danilo Medina en las pasadas elecciones. También hay profesionales como el doctor Rafael Rodríguez Sandoval, pasado presidente de la Agrupación Médica del IDSS, quien sostiene que bajo la gestión del doctor Mella el instituto puede salir a flote. “Nadie pone en dudas la capacidad y las buenas intenciones del doctor César Mella para sanear y hacer al Instituto Dominicano de Seguros Sociales una institución eficiente y al servicio de los trabajadores”, dijo.