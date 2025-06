BID Invest amplía el acceso a capital para las mipymes en RD con Banco Caribe

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- BID Invest otorga hasta US$25 millones en financiamiento a largo plazo a Banco Múltiple Caribe Internacional S.A. (Banco Caribe) para facilitar el acceso al capital a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana.

El proyecto busca abordar las principales barreras que dificultan la expansión empresarial de las mipymes, en particular de las mujeres emprendedoras. El financiamiento ayudará a Banco Caribe a diversificar sus fuentes de financiamiento, ampliando su estabilidad financiera a largo plazo y reduciendo su dependencia de depósitos a corto plazo.

El paquete financiero tiene dos componentes: primero, un préstamo sénior de hasta US$25 millones, con un plazo de hasta cinco años; y segundo, incentivos financieros de hasta US$150.000, otorgados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi), que se entregarán anualmente a medida que Banco Caribe cumpla metas específicas para ampliar su cartera de pequeñas y medianas empresas (pymes) lideradas o propiedad de mujeres.

Además, BID Invest brindará asesoría en el marco de la iniciativa WE Finance Code (WE Code), fortaleciendo la estrategia de banca para mujeres de Banco Caribe. Esta asistencia incluye mejorar la recopilación de datos desagregados por sexo y realizar un diagnóstico de mercado para dimensionar el segmento de pymes lideradas por mujeres, modernizar los servicios no financieros, y optimizar el proceso de aprobación de crédito para este importante segmento.

Al alcanzar las metas anuales de crecimiento de esta cartera, se reconocerá el Banco Caribe con incentivos adicionales. El acceso a los servicios financieros en la República Dominicana ha mejorado, pero se mantiene por debajo del promedio regional, lo que limita las oportunidades económicas de las mipymes, que representan el 98,4 % de las empresas dominicanas.

Las mujeres emprendedoras enfrentan barreras aún mayores, como el acceso limitado a garantías y productos financieros a medida. Superar estas brechas es clave para impulsar la inclusión financiera, el empoderamiento económico y el crecimiento.

Acerca de BID Invest

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental en la región. Con una cartera de US$21.000 millones en activos

administrados y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Acerca de Banco Caribe

Banco Múltiple Caribe es una institución financiera que opera en República Dominicana desde 2004, comprometida con ofrecer soluciones bancarias innovadoras, accesibles y centradas en el cliente. Desde su fundación, ha mantenido un enfoque en la innovación continua, la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional, posicionándose como un actor clave en la evolución del sistema financiero nacional.

Comprometido con el desarrollo económico y social del país, Banco Caribe ofrece productos y soluciones financieras para banca personal, corporativa y pymes, caracterizados por un servicio cercano y orientado al cliente. En los últimos años, se ha convertido en un referente en inclusión, equidad y sostenibilidad social y ambiental dentro del segmento bancario emergente de República Dominicana.

Acerca de la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) We-Fi es una alianza colaborativa entre 14 gobiernos, ocho bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otros actores del sector público y privado, auspiciada por el Grupo Banco Mundial. Busca abordar las limitaciones financieras y no financieras que enfrentan las pequeñas y medianas empresas propiedad de o dirigidas por mujeres en

países en desarrollo.