Artistas además de bachilleres

Inmediatamente se llega al liceo Eugenio María de Hostos en Boca Chica, se sabe que es un lugar especial. Estudiantes caminan por sus pasillos con guitarras, pinceles y arcilla.

Estudian historia, lengua española y física. Pero también, música, danza y pintura.

Una pequeña banda se improvisa de golpe para recibirnos. El tamborero tiene 14 y el güirero, 13 años. El profesor los auxilia con el saxofón. El merengue Caña Brava alegra el liceo y convoca a los pies. Los demás estudiantes no se inmutan. Continúan tomando sus clases.

Gracias a la Revolución Educativa, en nuestro país hay 16 liceos en los que, además de bachilleres, jóvenes salen convertidos en artistas.



“Las personas, al no tener forma de expresarse, recurren a la violencia. Hay gente que le gusta la guitarra, pero no la toca. Entonces yo, al tocar, me expreso de forma pacífica. Hago lo que me gusta, y a la vez ayudo a los demás a tranquilizarse.” dijo Saína Villanueva, quien desea ser cantante cuando termine el bachillerato.

La música continúa. Ahora es Compadre Pedro Juan. Nadie se sorprende. Con la Revolución Educativa, lo extraordinario en Boca Chica es cosa de todos los días.