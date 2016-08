“Las mujeres trabajamos en política para que lleguen los hombres”

La nueva ministra de la mujer, Janet Camilo, es una mujer con amplia trayectoria política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y defensora de los derechos de las féminas por lo que no sorprende el dominio que tiene de los planes que desarrollará al frente de la institución en la que fue designada el pasado 16 de agosto por el presidente Danilo Medina. Sus proyectos se centran desde una nueva estrategia de comunicación para cambiar la percepción de que el Ministerio de la Mujer no es necesario, ampliación de los servicios profesionales a mujeres víctimas de violencia hasta la elaboración e implementación del proyecto del “botón de pánico” que el presidente Medina incluyó en su programa de gobierno. Camilo también habló sobre la dependencia de los hombres que aún tienen las mujeres que se dedican a la actividad política.



¿Cuáles es la principal meta de su gestión?

Tengo la convicción de que hay que darle un giro a la política de comunicación para que la gente sepa todas las cosas que hace el Ministerio de la Mujer. La imagen que tenemos hacia fuera es que aquí no se hace nada, que este Ministerio es una carga económica para el presupuesto nacional e incluso hay quienes apuestan a que sea eliminado del aparato estatal. Desde mi perspectiva, eso se debe básicamente a que no se ha podido comunicar a todos los sectores sociales y políticos la importante labor de este Ministerio a favor del bienestar de la mujer dominicana. Es vital que el Ministerio de la Mujer asocie todas sus acciones con los medios de comunicación.



¿Cómo enfocará la política de prevención de feminicidios?

La violencia de género es el tema más crítico que tienen las mujeres dominicanas. Vamos a ver con los partidos políticos y vamos a hacer la mesa de mujeres de partidos políticos y vamos a retomar a la mesa de diálogo de la sociedad civil y con el presidente Danilo Medina vamos a retomar la Comisión para la Prevención, Detección, Atención y Sanción a la Violencia contra las Mujeres e Intrafamiliar (Conapluvi). Será el Presidente de la República el que tendrá la responsabilidad de convocar a ese organismo donde los ministros y directores que tienen que ver con el tema, para que entre todos podamos abordarlo y así poder atacar las causas multifactoriales que conducen a la violencia contra las mujeres. Los feminicidios son la principal causa de muerte de la mujer dominicana, por ejemplo alrededor de 200 mujeres mueren cada año por feminicidios y supera los decesos por muerte materna que son alrededor de 150 casos cada año.



¿Qué hace actualmente el Ministerio para prevenir los feminicidios?

Tenemos la Línea de Auxilio, que se han recibido más de 4 mil llamadas y en lo que tiene en funcionamiento ha salvado la vida de más de 400 mujeres que han estado en situaciones de vulnerabilidad. La Línea de Auxilio está conectada con el 911, pero eso el país no lo sabe. También tenemos el departamento de Defensoría con abogados y psicólogos en las 52 oficinas provinciales y municipales que tenemos para dar atención gratuita a las mujeres que son víctimas de violencia. No tenemos suficiente personal para dar respuestas a las demandas, pero vamos a fortalecer esa parte porque hay municipios donde tenemos una sola abogada contratada.



Una de las políticas que anunció el presidente Medina para prevenir los feminicidios es el botón de pánico, ¿cuál será el papel del Ministerio en la aplicación de ese programa?

Esa propuesta es parte del programa de gobierno del presidente Danilo Medina y la reafirmó en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto. Estamos trabajando con un grupo de abogados que están elaborando el anteproyecto para el botón de pánico conjuntamente con el equipo técnico del presidente. Esa propuesta consiste en que las mujeres que entren al sistema nuestro sea por la Línea de Auxilio o una denuncia directa en cualquier fiscalía del país y exista riesgo de que pueda volver a ser víctima de violencia, el brazalete será una medida de protección para evitar que pueda ser víctima de violencia.



¿Cómo funcionará la logística para su implementación?

Es una política en la que tendrán que interactuar el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Salud Pública, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y una compañía nacional proveedora de telecomunicaciones. Ese brazalete lo que tendrá es un botón rojo que cuando se presiona se activa el centro de datos donde está la ficha del historial de esa mujer. Al presionar el botón el mapa de google le dirá donde está ubicada la mujer. El primer boceto de ese proyecto lo vamos a recibir la semana que viene porque el objetivo es someter esa ley ante el Congreso en esta legislatura.



¿El Estado tiene capacidad para poner en marcha ese programa y que además sea exitoso?

Cada centro tendrá que tener la capacidad de dar asistencia a cada mujer, dependiendo de la naturaleza de cada caso. Será como un 911 y ayudará a que la mujer se sienta segura y que el Estado no la deja sola. Es un proyecto interesante, complejo y costoso y el aporte presupuestario el presidente de la República tendrá que hacer erogaciones adicionales. Hay que invertir en equipos, en tecnología y también para su mantenimiento y hay que especificar de dónde saldrán esos fondos. Estamos haciendo el esfuerzo para que el proyecto sea una realidad y está entre los planes del Presidente.



¿Es posible lograr la paridad en la participación política?

Nosotros creemos en la paridad y las cosas tienen que ser como lo establece la Constitución y el 33% no puede quedarse ahí, tenemos que seguir creciendo. Lo que dice la Constitución es el equilibro, y equilibrio es no menos de 40% ni más de 50% para nadie. Las mujeres en los partidos dependemos de hombres, y nos peleamos por esos hombres con nuestras propias iguales, por eso no hay complicidad política en los partidos entre las mujeres y esa complicidad debe motivarse y crearse. La mujer política tiene que tener conciencia que debe hacer alianzas porque si no vamos a seguir trabajando para que lleguen solo hombres a la cúspide de los partidos, tenemos que aprender a reconocer que otra mujer nos puede dirigir y ser líder. Los liderazgos en el país son de hombres porque el liderazgo femenino depende de hombres que nos apoyan en temas económicos, porque las mujeres tampoco hemos construido economías y hay que tener una economía mínima para hacer política. No hay mujeres tomando decisiones en la cúpula de los partidos y las que hemos logrado, incluyéndome a mí, nos debemos o respondemos a liderazgos masculinos a través de los cuáles tomamos nuestras decisiones.

Desigualdad

La violencia no va a acabar mientras haya desigualdad, la violencia es multifactorial porque la desigualdad es multifactorial”

Emprendimiento

Vamos a fortalecer las acciones para lograr la independencia económica de la mujer para que puedan terminar con la dependencia económica”