75% no aporta al sistema de pensiones de RD

El 75 por ciento de la población económicamente activa no está aportando al sistema de pensiones, por lo que en su vejez no disfrutará de los beneficios de dicho régimen. Así lo reveló el presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), Joel Santos, quien resaltó que ese dato es mucho más preocupante que el monto de la pensión que recibirán los trabajadores formales que en la actualidad están cotizando.



El economista explicó que la población formal que labora y que está sujeta a pensión es de un millón 300 mil personas que entran y salen constantemente del sistema.



El dirigente empresarial sostuvo que la población económicamente activa oscila en unos cinco millones de personas, de los cuales, alrededor de 750 mil están desempleadas, lo que implica que las personas en edad de trabajar son cuatro millones 250 mil, de las que el 45 por ciento son informales.



“Eso nos deja la población formal en dos millones de personas que trabajar formalmente, de los cuales, 750 mil son empleados públicos, eso implica que la población formal que labora y que está sujeto a esa pensión es de un millón 300 mil personas”, detalló.



Entrevistado en el programa D´Agenda que se difunde por Telesistema Canal 11, el presidente de Copardom insistió en que tres de cuatro personas que pertenecen a la población económicamente activa no están aportando nada a su sistema de pensión.



“Ahora estamos diciendo, que uno de esos cuatro pudiese tener una pensión baja al final de su periodo, y una de las razones es porque entra y sale del sistema, porque son personas que no necesariamente están ininterrumpidamente en un trabajo”, acotó.



Otra situación que, según Joel Santos, afecta es que la inversión que se está haciendo con los fondos de pensiones es únicamente al sector financiero, específicamente en el reglón de deuda pública.



“Dónde está la contribución a los sectores productivos, en otra palabra hacia donde van dirigidos.