Club Deportivo dedica evento de baloncesto a Homero González

En su edición de este año del “Torneo Interbarrial 2016”, el Club Deportivo y Cultural 30 de Mayo del Distrito Nacional reconoció al dirigente reformista Homero González, a quien se dedicó este evento, que busca integrar a los jóvenes para que éstos se desarrollen física y mentalmente.

“Les agradezco a todos los presentes por el grato recibimiento que he recibido hoy en el inicio de este torneo, se dice que los jóvenes son el futuro, yo siempre digo que son el presente, porque si no invertimos en la juventud, no lo podremos ayudar a que estos tenga un mejor futuro y sean hombres de progreso en el mañana”, expresó González a la directiva del Club Deportivo.

Dijo sentirse regocijado de ver tantos jóvenes incorporándose actividades deportivas. “Eso es muestra de que todavía hay esperanza y nosotros somos los responsables de que su formación sea sana”, acotó.

Luego de reiterar su compromiso con el deporte de respaldarlo abiertamente, Homero González exhortó a los participantes en el torneo, a que motiven a los jóvenes a alejarse de las calles y los vicios, por el bien de ellos, de nosotros y del país.

“Ustedes como jugadores tienen que asumir el compromiso de convertirse en líderes y ejemplo. Tienen que motivar a juventud que va diariamente a los torneos a ver sus estrellas, a que salgan de las calles, por el bien de ellos, de nosotros y del país”, puntualizó.