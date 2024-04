ESCUCHA ESTA NOTICIA

Bonao.- Continuando con sus iniciativas para promover el arte y la cultura, así como también la sensibilización y prevención de riesgos en el país, Seguros SURA presentó el documental “En Busca del Corazón Azul” de la periodista y documentalista Amelia Deschamps en Bonao, ciudad natal de la productora.

La proyección del documental, realizada en la Plaza de la Cultura de Bonao, busca contribuir con la valoración de los símbolos culturales del país, y reflexionar sobre los desafíos y riesgos que enfrentan los mineros de Barahona para extraer la piedra de larimar.

Este audiovisual de carácter humano trata de alzar la voz ante una temática social que hay que conversar, al enfocarse en la vida de seres humanos, en la historia de los mineros que extraen artesanalmente nuestra piedra nacional: el larimar.

Estudiantes de escuelas públicas y privadas de la provincia, universitarios y académicos de las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), miembros del Colegio Dominicano de Periodistas filial Bonao, geólogos, mineros, ingenieros, artistas, clientes de Sura y ciudadanía de esta provincia, asistieron a esta tercera proyección de la ruta de presentación que inició en Santo Domingo, se trasladó a Santiago y ahora se proyectó en Bonao, pueblo natal de la periodista y productora del documental premiado, lugar al que cariñosamente llama “mi casa”.

Amelia Deschamps agradeció a SURA su apoyo y acompañamiento en esta ruta de presentaciones que comenzó en Santo Domingo “y que hoy resultó ser un sueño cumplido al haberlo traído a casa en un espacio abierto y tan emblemático como la Plaza de la Cultura. La forma de extracción del larimar representa un desafío al que debemos prestarle atención cuanto antes, siempre reconociendo el valor y el aprendizaje cultural que tiene la minería artesanal que han venido empleando los mineros de Barahona durante años para extraer nuestra piedra nacional”, enfatizó Deschamps.

James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA expresó: “Nuestro compromiso es elevar el arte y la cultura en cada rincón donde SURA está presente. Con la proyección en esta Plaza de la Cultura tratamos de fortalecer la identidad de nuestro pueblo, y a la vez, tratamos de generar una cultura de prevención y gestión de riesgo en las tareas cotidianas, como las que realizan los mineros del larimar, que son dos ejes fundamentales del trabajo de concienciación que hace Seguros SURA con la comunidad”.

Por su parte, Estefanía Sánchez, líder de las iniciativas de Arte y Cultura de SURA, indicó que “El arte y la cultura funcionan como portavoces de mensajes, valores y principios. Expresan emociones, pero también son vehículos de comunicación que invitan a reflexionar sobre nuestras realidades y las problemáticas sociales”, dijo.

Al conversar con la audiencia sobre el proceso de filmación del documental, Deschamps dijo que “los riesgos y desafíos en el camino hacia el interior de los túneles son tan profundos como el larimar mismo. Sin embargo, el calor, la falta de oxígeno, la oscuridad y la incertidumbre se mezclan con toda una cultura de desafío, de mentalidad fuerte y determinación que envuelven a cerca de 500 familias de República Dominicana que dependen de los golpes de suerte y la sabiduría popular para vivir de la extracción del larimar. Esta piedra semipreciosa que es exclusiva de esta montaña de Barahona y reconocida como nuestra piedra nacional”.

El galardonado documental “En Busca del Corazón Azul” o “In Search of the Blue Heart” (nombre oficial): se estrenó en República Dominicana en septiembre 2023, en el Festival de Cine de Fine Arts “Hecho en RD”, donde fue galardonado como “Mejor Corto Documental”.

Es el primer documental de la periodista y documentalista Amelia Deschamps y está basado en la historia de Daniel, un minero padre de once hijos, que explora diariamente los peligrosos y rústicos túneles de la mina “Los Chupaderos” en Barahona en busca de larimar, una piedra semipreciosa de color “azul-mar” que solo se encuentra en esta montaña en República Dominicana. Para Daniel, esta es su última oportunidad. Tras 32 años trabajando como piquero, Daniel busca hacer su última extracción para retirarse.

“In Search of the Blue Heart”, tuvo su estreno oficial en el festival de documentales más grande de Estados Unidos, DOC NYC, en Nueva York; y ha sido Selección Oficial en varios festivales internacionales, ganando otros galardones como mejor corto.

Sobre Seguros SURA, República Dominicana

Seguros SURA es parte de Suramericana (tercera compañía aseguradora en Latinoamérica, hoy presente en 7 países), quien es una sub-holding de Grupo SURA (compañía líder de servicios financieros en América Latina). Seguros SURA es la 6.ª compañía más grande del sector asegurador en República Dominicana, integra soluciones para el Aseguramiento y la Gestión de Tendencias y Riesgos, a quien le fue otorgado el reconocimiento como Top Brands en 2019 Y 2023. Por su fortaleza financiera y perspectiva positiva, la calificadora Fitch Ratings la califica con ‘A+’(dom).

Seguros SURA es una de las empresas con mejor reputación corporativa de América Central y Rep. Dominicana por la Revista Summa en su Ranking 2022, además de ser reconocida por Great Place To Work como una de las Mejores Empresas Para Trabajar en República Dominicana y el Caribe y una de las 100 mejores empresas para trabajar en RD del Ranking de Revista Mercado.

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, con el sello de ASIEX, la distingue como inversionista extranjero distinguido por contribuir a la economía abierta y pequeña, contribuyendo a la generación de divisas, empleos y a la productividad e innovación en el país. SURA, acompaña y protege a más de 300 mil clientes, atendidos por 248 colaboradores (64% mujeres y 36% hombres), 836 asesores comerciales y promotoras, apoyados en una red de seis sucursales y un completo portafolio de soluciones.