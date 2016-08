Estrella se medirá mañana a Sousa en el ‘US Open’

Por quinta ocasión seguida, Víctor Estrella hará presencia en el US Open, el último Grand Slam de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), cuando se mida mañana al portugués Joao Sousa. El partido de Estrella, cuya hora de encuentro no ha sido programada, se desarrollará en la tradicional cancha del Arthur Ashe Stadium de la ciudad de Nueva York.



Será la primera vez que Estrella, quien ocupa el lugar 83 del ranking mundial de la ATP, y Sousa, puesto 36, se miden en un inicio de partido del US Open.



“Estamos en Nueva York en el último Grand Slam del año. Desde ya estamos preparados”, escribió Sousa en su cuenta de Twitter@joaosousa30. También será la segunda ocasión que ambos tenistas se ven las caras este año. La primera vez fue en el Abierto de Nice Cote d’Azur en Francia. El portugués venció al criollo 6-3, 4-6, 4-6.