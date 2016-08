Obama dice Juan Gabriel trascendió fronteras y generaciones

CIUDAD DE MEXICO— El presidente Barack Obama envió a través de la Casa Blanca un mensaje en el que destacó el legado del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel.

"Por más de 40 años Juan Gabriel dio su adorada música mexicana a millones, trascendió fronteras y generaciones", dijo Obama el lunes en un comunicado. "Con sus letras románticas, sus actuaciones apasionadas y su estilo peculiar, Juan Gabriel cautivó al público e inspiró a innumerables músicos jóvenes. Era uno de los grandes de la música latina y su espíritu vivirá a través de sus canciones perdurables".

Por su parte el presidente de México Enrique Peña Nieto, quien el domingo envió su pésame a la familia del músico a través de Twitter, a provechó la inauguración de un hospital militar en el norteño estado de Sinaloa para reiterar su aprecio por el artista.

"En la letra de sus canciones, en su música, en sus interpretaciones, sin duda, proyectaba la esencia del pueblo mexicano", señaló Peña Nieto. "Vaya desde aquí, mi más sentido pésame a su familia y, también, a todo el pueblo mexicano, que hoy está bajo la tristeza de haber perdido a un gran artista, a uno de los suyos".

Luis Almagro, secretario general de la OEA escribió en Twitter: "Se nos fue un grande de la música de las Américas. Me uno al luto del pueblo de México".

En Los Angeles decenas de admiradores de Juan Gabriel se agruparon frente a la funeraria donde yacen sus restos, cantando varios de sus éxitos y dejándole flores en el jardín. En el Paseo de la Fama de Hollywood sus admiradores montaron una ofrenda improvisada con velas, flores, mensajes junto a la estrella que develó en 2002.

El cuerpo del ícono de la música popular mexicana, fallecido el domingo en Santa Mónica California, se quedará varios días en la funeraria Malinow & Silverman Mortuary, en el suroeste de Los Ángeles, dijo el portavoz de la policía local Pedro Muñiz. Por ahora no hay planes de un velatorio público.

A la funeraria llegó también el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba.

El cadáver fue trasladado a la funeraria sin necesidad de una autopsia, de acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles. Juan Gabriel murió en su residencia dos días después de haber dado un concierto en Inglewood, California. Tenía 66 años.

John Kades, jefe de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, dijo a The Associated Press que no podían decir cuál fue la causa del deceso porque aún no han firmado su certificado de defunción, pero comentó que "debido a su historial médico, él no necesita una autopsia".

En abril de 2014 Juan Gabriel fue hospitalizado por una neumonía tras un concierto en Las Vegas. En esa ocasión recibió cuidados intensivos y muchos temieron que no pudiera sobrevivir.