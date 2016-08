Romeo, una fórmula de carisma y sensualidad

Romeo Santos conoce la fórmula para mantener cautivo, por casi tres horas, al público que abarrota sus conciertos, como ocurrió con unas 13 mil personas que, según los organizadores, asistieron al cierre de su gira el pasado sábado. Estaba feliz, emocionado de concluir la misma propuesta que presentó en Santo Domingo y Santiago en 2014 y con la que recorrió ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. “El Rey de la Bachata”, como es conocido, llegó al escenario del campo de golf del Hard Rock Hotel & Casino, Punta Cana, a las 10:46 de la noche interpretando “Inocente”, el primero de los 28 temas que cantó, completos, como parte del repertorio de la gira “Fórmula Vol. 2”.



El intérprete de “Hilito” se pasó la noche resaltando su orgullo de ser dominicano y pertenecer al “mejor país del mundo”, elevó la bandera dominicana para cerrar el show a las 1:30 de la madrugada y acostó a Nuestra Belleza Latina VIP, Clarissa Molina, en su cama para terminar con “Propuesta indecente”, donde además, le robó un “piquito”. En su show no faltaron los recuerdos de su primera presentación en Baní, cuando Aventura era “Los Tinellers”, y cedió su escenario para una petición de perdón y una propuesta de matrimonio, para luego encontrarse con un fanático con el que tarareó cinco temas más.



“Estoy tomando un poco porque cierro la gira esta noche y estoy un poco feliz y emocionado por cerrar en el mejor país de la bolita del mundo… Yo les prometo que entrego lo mejor de mí en mi repertorio… Quiero que esta noche sea especial, ustedes me dan lo mejor de su energía y yo les prometo que les entrego el mejor show que ustedes van a presenciar en su vida”, dijo el “King” al saludar a la audiencia.



Diecisiete temas completaron la primera parte del cancionero que entre discursos y anécdotas Anthony Santos, nombre de pila, iba revelando. Entre ellas, “Por un segundo”, del último álbum de Aventura, “Loco”, la cual interpreta con Enrique Iglesias, “Cancioncitas de amor”, “Los Infieles” (2006), “Noche de Sexo”, “Llévame contigo”, “Necio” y “El malo”, para en este tramo tomar un breve descanso y dejar a sus coristas Gisselle y Luis cantando “Pega la vuelta”, de los hermanos Pimpinela.



Previo a esto, el cantante de 35 años le dio la oportunidad a un fanático, que se identificó como Edwin, para pedirle perdón a su novia, Rafaela, por haberse “portado un poco mal”, lo cual terminó en una propuesta de matrimonio. La escena terminó con Romeo cantando “Un beso”. Tras el descanso, trajo a “Mi Santa”, “Mi corazoncito”, “Todavía me amas”, “Amor de madre”, “Hermanita”, entre otras, todas acompañadas de expresiones y bromas que defienden a la mujer, pidiéndoles a sus parejas que no estuvieran celosos, porque ellas lo aman y quieren irse con él.



Como si el repertorio de casi 30 canciones no fuera suficiente, Romeo buscó un ‘Aventurero’ y ‘Romeísta’, el cual encontró en un segundo intento. Junto a Amado, nombre del agraciado, implementó la mecánica “Yo empiezo, tu continúas”, y así tararearon “Cuando se pierde un amor”, “Angelito”, “Cuándo volverás”, “Enséñame a olvidar”, “La tormenta”, y concluyeron cantando “Ella y Yo”, le firmó un disco y se hicieron un “selfie”.



Aunque cantó todo lo que pudo e interactuó en todo momento, Romeo se sentía lejos de una parte del público. “Yo me siento lejos de ustedes… si ustedes me permiten yo quisiera acercarme más a mi pueblo”, dijo al público del centro y se trasladó a una segunda tarima ubicada en el centro del campo. Al regresar, continuó complaciendo peticiones, esta vez, haciendo un medley con los temas que alcanzaba a escuchar le solicitaban, entre ellos: “Si yo muero”, dedicada a sus fanáticos, “Un Chichí”, “Yo quisiera amarla”, “Alexandra” y “Debate de cuatro”.



“Gracias mi gente, que viva mi República Dominicana. Me siento orgulloso de ser de aquí, de ser dominicano”, dijo al despedirse con el tema que lo lanzó, junto a la ya extinta Aventura, al estrellato, “Obsesión”, una canción del álbum “We broke the rules” del año 2002.



“Hola. Yo soy Romeo”, dijo en tono jocoso cuando regresó a responder el “otra” de una fanaticada que se encontraba allí desde las 8:00 de la noche. Con “Propuesta indecente”, el King, sus 11 músicos y dos coristas cerraron la gira “Fórmula Vol. 2”.



Opening



El concierto, realizado bajo la producción de SD Concerts, del empresario artístico Saymond Díaz,estaba pautado para las 8:00 de la noche. Media hora después, DJ Mad inició una descarga de música tropical y urbana para amenizar. Luego la producción dio paso a Gabriel, a las 9:37. Acompañado de dos músicos, un dj y cuatro bailarines, el “cuerpo hot” interpretó sus temas conocidos.