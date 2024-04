Paulino correrá en la segunda pata de la Liga Diamante. La velocista viene de marcar un cronometro de 50.08 segundos

Marileidy Paulino va a correr hoy su segunda prueba en la Liga Diamante. La pista del Centro Deportivo del Estadio Olímpico de Shangái, China, es el escenario principal para la competencia de los 400 metros planos, pautada para desarrollarse a las 7:00 de la mañana (hora dominicana).



Paulino, que en la carrera se hará acompañar de otras siete velocistas, viene de registrar un tiempo de 50.08 segundos en la primera competencia del año de la Liga Diamante, celebrada el pasado sábado en Xiamen, China. Mejorar este tiempo es su prioridad principal.



“Con Dios por delante sé que lo puedo hacer. Vamos por ese objetivo en mi siguiente carrera”, dijo Paulino, tras concluir en el primer lugar de la pasada competencia.



La nativa de Don Gregorio de Nizao, saldrá desde el sexto carril y tendrá como rivales a la japonesa Haruna Kuboyama, quien estará en el carril número uno; la colombiana Evelis Aguilar (#2); la estadounidense Kaylin Whitney (#3); la jamaiquina Stephenie Ann McPherson (#4); la estadounidense Talitha Diggs (#5); de Barbados, Seda Williams (#7), y de Guyana, Aliyah Abrams (#8).



La tercera parada de la Liga Diamante será en Doha, Qatar, el 10 de mayo.



La doble medallista de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es la principal candidata al oro en la versión de París 2024, en su condición de ranqueada número uno de World Athletics.



“Es mucha la diferencia, en el pasado yo era novata. Ahora tengo más experiencia de lo que voy a hacer y de cómo debo de hacerlo. Me siento muy preparada gracias a Dios y estoy muy bien mental y físicamente”, expresó Marileidy al asistir a la presentación de una bebida hidratante que se une a sus patrocinadores.



Yaseen Pérez, entrenador de Marileidy, fortaleció los argumentos de la nativa de Nizao. “Los Juegos Olímpicos son la mayor competición y ahí no se improvisa. Ahora no va como una desconocida sino como la atleta a ganar y hemos hecho énfasis en trabajar duro”, manifestó.



Una importante parada para Marileidy será el Campeonato Mundial de Carreras de Relevo, clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024, a celebrarse en Nassau, Bahamas, entre el 4 y el 5 de mayo.



“Vamos a tener una buena actuación en los relevos. Estamos preparados para este gran año que Dios nos ha podido brindar, expresó Marileidy. Pérez agregó que “vamos al mundial tratar de clasificar la máxima cantidad de relevos que se pueda para el país”.



Además de la laureada cuarteta del relevo mixto 4X400, medallista de Tokio 2020 y campeona del Mundial Oregón 2022, con Marileidy presente en ambas faenas, se espera que la estelar corredora esté en el equipo de 4X100 femenino, sin descartar que corra el 4X400 femenino también.



La base de entrenamiento final de cara a París la hará en Castellón, España.