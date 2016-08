Ministro de Educación y ADP pasan revista a temas de interés

30/08/2016 12:00 AM - Suedy León

Andrés Navarro y el comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se reunieron ayer para pasar revista a temas relacionados con la educación dominicana. El ministro de Educación visitó la sede principal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) con el fin de consensuar una agenda de trabajo y conocer las necesidades inmediatas que tiene el sector educativo.



En el encuentro, que se prolongó por tres horas a puerta cerrada, el comité le entregó a Navarro una propuesta con doce puntos fundamentales para incluir en su plan de trabajo. Es la primera vez que un Ministro de Educación se reúne con la directiva de la ADP en sus instalaciones en Gascue. Navarro valoró “la oportunidad de trabajar una agenda conjunta con las principales prioridades que pudieran impactar positivamente en la calidad de la educación”.



“Esta reunión de trabajo es parte fundamental de una voluntad de diálogo franco y respetuoso del gobierno central con la ADP y los demás actores del sector, que estamos confiados en que lograremos mayor confianza en una población que espera un año educativo en total paz, con un ministerio y un gremio trabajando en equipo hacia la consecución de colocar a la educación como el arma principal para enfrentar la pobreza”, declaró.



Refirió que en el desarrollo de la educación deberán participar igualmente otros sectores de incidencia como los empresarios, entidades sociales, las iglesias y todos los que aspiran a poner su granito de arena por el desarrollo del país.



Agenda de la ADP



Al término de la reunión, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dijo que el Ministro se comprometió a revisar el tema del aumento salarial para los maestros, así como estudiar un reajuste de las pensiones.



“Proponemos buscar un mecanismo para que los jubilados puedan tener su pago completo, no fraccionado. Así como una revisión a los salarios, que establece la ley”, apuntó.



En cuanto a la Jornada Extendida, la ADP reclama la designación de los talleristas y maestros ayudantes, así como dotar las escuelas y a los maestros de la tecnología necesaria de cara al compromiso presidencial de la República Digital .



“La visita ha sido positiva. Nosotros creemos en las buenas intenciones del Ministro. Esperamos que podamos tener un diálogo franco y directo”, expresó Hidalgo. A pesar del optimismo del encuentro, el representante de los maestros dijo que la ADP no aceptará la propuesta del nuevo Registro de Grado.

“Responsablemente la ADP no aceptará el nuevo Registro de Grado, y se lo hicimos saber al Ministro, quien se comprometió a estudiarlo y hablar con su estructura”, apuntó.



Asimismo, la asociación solicitó que incluyan a los maestros dentro de los planes de vivienda que está desarrollando el Gobierno, para mejorar la calidad de vida de los educadores.



En la reunión se trataron temas como la selección y contratación del personal docente, evaluación del desempeño magisterial, los planes de mejora de la calidad docente a través de un continuo programa de capacitación y bienestar estudiantil, entre otros.