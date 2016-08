Debaten perfil de futuros miembros de los órganos electorales

El próximo martes habrá otro encuentro para que los partidos presenten la lista de los aspectos que entienden no deben faltar en la ley de partidos políticos. Dos bloques de ocho integrantes, uno encabezado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el otro por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), tratarán de consensuar la ley de partidos y los perfiles de los integrantes de la Junta Central (JCE), y el Tribunal Superior Electoral (TSE).



La decisión se tomó ayer en la reunión que encabezó monseñor Agripino Núñez Collado, donde el religioso aclaró que se discutirá el perfil que deben tener los miembros de los órganos electorales, pero que es la Constitución la que establece el procedimiento para su elección.



“Efectivamente, quien nombra esos órganos que están pendientes es el Senado, si puede haber una sugerencia consensuada. Estamos reunidos aquí para ver si en los asuntos fundamentales que hay preocupación en los distintos partidos políticos, se puede hacer una sugerencia consensuada”, dijo Núñez Collado al concluir el encuentro.



En el encuentro, que se realiza en la sede del Consejo Económico y Social (CES), participan los representantes de los partidos mayoritarios.



Por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Eduardo Jorge Prats, Víctor Gómez Casanova y Salim Ibarra; por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez y Rafael Alburquerque; el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao y por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y Jesús Vásquez Martínez.



El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, dijo que la propuesta de conformar dos bloques la hizo su partido.



Aclaración de Reinaldo



El planteamiento de que en el marco del diálogo para consensuar la ley de partidos políticos se trate también lo relativo a la conformación de los órganos electorales la llevaron el PRM y el PRSC.



El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, rechazó esa sugerencia al considerar que ese no es el escenario para discutir ese tema porque la Constitución establece el procedimiento para escoger a los miembros de la JCE y del TSE.



“No aceptamos imposición de querer condicionar el diálogo sobre la ley de partidos, no descartamos que más adelante se pueda dialogar sobre ese particular”, dijo. También rechazaron que se discuta el tema en ese escenario los representantes del PRD, Eduardo Jorge Prats y Salim Ibarra.



“Nosotros entendemos que esta comisión no es para eso, para eso está el Senado y en su momento cuando toque a otros órganos debe hacerse desde el Consejo Nacional de la Magistratura, donde incluso la ley establece que la sociedad civil puede presentar candidatos”, dijo Jorge Prats.



PRSC propone 2 mujeres en la JCE



El PRSC envió una comunicación a monseñor Agripino Núñez Collado, reiterando que los miembros de los órganos electorales deben ser apolíticos. En esa comunicación hace constar su propuesta ue contiene 11 exigencias para optar por ser miembro de uno de esos órganos.



Entre las cualidades figuran que debe ser profesional de un área vinculada a las funciones de la JCE, un mínimo de 12 años de experiencia, incluir dos mujeres como parte de la cuota de género, no tener antecedentes penales, ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles, no haber sido candidato a posiciones electivas ocho años antes de ser postulado.



También propone que en el marco del diálogo se haga una lista con 15 nombres para ser sometidos a la consideración de los senadores para que los escoja de esa lista.

Núñez Collado estima que ley se aprobará ahora

Monseñor Agripino Núñez Collado dijo que es posible que la ley de partidos se pueda aprobar en la presente legislatura dada la experiencia que hay sobre las distintas propuestas que se han presentando sobre la ley de partidos y agrupaciones políticas. La de ayer es la segunda reunión que realiza la comisión de los partidos mayoritarios con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado. La mediación de Núñez Collado fue solicitada por el PRSC y el PLD a fin de que se pueda lograr consenso para aprobar esa ley.