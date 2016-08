Haití ya deja pasar los 23 productos que prohibió casi un año

31/08/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

La conclusión más concreta que tuvo el encuentro de ayer entre los cancilleres de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, y de Haití, Pierrot Délienne, en Puerto Príncipe, fue la notificación de que el vecino país ya deja cruzar por la frontera los 23 productos dominicanos que había prohibido, una medida que se mantuvo por casi un año.



La única condición que ha puesto el vecino país para el libre comercio de estos productos, 12 de los cuales eran alimenticios, es el pago de impuestos. “Lo importante es pagar el impuesto de cualquier manera, ya sea que vengan los productos de manera aérea terrestre”, puntualizó el canciller Délienne. Este levantamiento de la prohibición no fue resultado de la visita de Vargas Maldonado a Haití, sino que el Estado vecino aprovechó este primer viaje de Vargas como canciller de la República para informarlo y comprometerse con que en los próximos días emitirá un documento que lo determine oficialmente.



Las otras conclusiones muy concretas que de este viaje se pueden contar con las manos: Haití se comprometió a entregar para finales de octubre 112 mil pasaportes a haitianos que residen en República Dominicana y ya se puso fecha para que el 19 de octubre se realice una sesión de trabajo de la Comisión Mixta Bilateral, a fin de validar los resultados de la última sesión (la sexta, celebrada en noviembre del 2014) y por fin celebrar antes de que acabe este año la séptima sesión de la Comisión Mixta Bilateral.



En la visita de cortesía que hizo Vargas Maldonado al presidente interino Jocelerme Privert, este último invitó al mandatario Danilo Medina a tierra haitiana, un encuentro de lo que no se fijó fecha, pero que llegará por la vía formal.



Este acercamiento de República Dominicana con un Gobierno haitiano provisional, ya que Privert está ejecutando su función como presidente para organizar unas elecciones, tiene quizás un trasfondo subjetivo. La esposa del canciller Délienne es dominicana y las hijas del presidente Privert estudian en República Dominicana, según informaciones de un funcionario cercano de la embajada criolla en ese país.



Otras cosas muy puntuales es que en este escenario iniciaron las conversaciones para que ambos Estados firmen un tratado de comercio, para hacer de ésta una actividad más formal. No hubo acuerdos en esta primera visita que hace Vargas Maldonado, sino un documento de prensa sobre temas abordados entre las delegaciones dominicanas y haitianas. Ese comunicado prácticamente recogía lo que se había hablado.



La promesa del presidente haitiano



En este encuentro en el Palacio Nacional, Jocelerme Privert prometió llevar a feliz término las elecciones de ese país para el 9 de octubre y así colaborar con una estabilidad que podría disminuir la migración de haitianos al país. “Solo las elecciones pueden garantizar la estabilidad política, es con ésta que el pueblo tendrá confianza en el Estado, y habrá menos compatriotas haitiano que van a arriesgar su vida para viajar de forma ilegal a otro país. Ese objetivo tenemos la obligación de alcanzarlo”, dijo Privert.



Allí enfatizó su promesa de organizar una contienda electoral transparente, la que costará –detalló- US$55 millones, de los cuales 15 millones se han pagado.



El encuentro cronometrado



Vargas Maldonado llegó ayudado con su bastón después de las 9:00 de la mañana y se marchó a las 3:45 de la tarde. La primera reunión de trabajo la tuvo a puerta cerrada con el canciller Délienne, el embajador dominicano Rubén Silié y los empresarios Manuel Estrella, Fernando Capellán y Juan Vicini, según confirmó el vocero de Cancillería, Hugo Beras. Ya para las 11:15 de la mañana se reunieron las delegaciones dominicanas y haitianas.



Por parte de la delegación dominicana, además de los empresarios, también participaron de este encuentro el embajador de Panamá en el país, César Medina, la comunicadora Marjorie Espinosa, el asesor del ministro Hugo Rivera y el embajador Alberto Despradel. Por parte de Haití se encontraban funcionarios de Gobierno.



El tercero y último encuentro después del mediodía fue la visita que hizo el canciller Vargas al Palacio Nacional de Haití para encontrarse con el presidente interino. Fue en este momento cuando, finalmente, se confirmó que la prohibición de los 23 productos dominicanos ya fue levantada.



Las autoridades de ambos países confirmaron que estos encuentros se llevaron a cabo “en un ambiente de serenidad, comprensión y cordialidad perfecta”, según confirma el comunicado de prensa que recoge los acuerdos de ayer.



En su alocución, Pierrot Délienne dijo que entre ambos países “no podemos seguir peleando” y las relaciones de tensión son normales “entre vecinos”. Délienne se comprometió a trabajar en armonía junto con el Gobierno haitiano. “Vamos a hacer el camino juntos por la felicidad de los dos pueblos”, aseguró el canciller haitiano.



Cuando a Vargas Maldonado se le preguntó sobre las garantías para que el país crea que realmente estos acuerdos continuarán como se prometió ayer, el canciller dijo que esa primera visita a Haití expresa “el grado de interés” del país para que estos diálogos terminen convirtiéndose en beneficio ambos Estados.

Las decisiones de las delegaciones RD y Haití

• Instruir las partes técnicas de la Comisión Mixta Bilateral a organizar, el 19 de octubre, una sesión de trabajo especial para actualizar los resultados de la sexta sesión, celebrada en noviembre del 2014.

• Organizar, antes del fin del 2016, la séptima sesión de la Comisión Mixta Bilateral, de la que uno de sus objetivos será proporcionar soluciones a problemas relacionados con acuerdos firmados y proceder a la firma de los que se han concluido las negociaciones. Proponer a las autoridades competentes de los dos países considerar, en el marco de la lucha contra el contrabando y evasión de impuestos, lanzar consultas preliminares sobre la factibilidad de la aplicación de sistema de impuestos anticipados en operaciones comerciales.

• Seguir trabajando para regularizar la situación migratoria de los ciudadanos en situación irregular.

• Reunirse con frecuencia con el objetivo de impulsar la agenda bilateral.

Opiniones

Rubén Silié

Embajador Dominicano

“Que la primera visita del canciller al exterior sea Haití muestra que el Gobierno tiene un gran interés en avanzar en la agenda. Y que el mismo canciller haitiano lo invitara a venir muestra disposición de encontrar soluciones. Esperemos, porque la diplomacia no tiene un ritmo acelerado”.

Manuel Estrella

Empresario

“No creo que un cambio de Gobierno de Haití vaya a cambiar esa dinámica, a veces han influido más los intereses privados que los intereses de los Gobiernos cuando tenemos problemas de relaciones. En los últimos meses no existe esa veda, nosotros cruzamos cemento muy normalmente vía terrestre”.

Fernando Capellán

Empresario

“Levantar la prohibición abre la posibilidad cooperación entre los dos países, que es la única vía de crear mejores condiciones para toda la población, para el sector exportador dominicano. Además la oportunidad de crear empleos formales... Por eso estoy aquí, porque creo que con el diálogo se crean empleos de exportación”.

Juan Vicini

Empresario

“Creo que este Gobierno provisional ha demostrado su afinidad con República Dominicana. Creo que la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral es importantísima y lo más importante es que se reúna recurrentemente, que es parte de lo que se acordó en la reunión, que el diálogo sea permanente”.

Pierrot Délienne

No podemos seguir peleando... Vamos a hacer el camino juntos por la felicidad de los dos pueblos”

Miguel Vargas

Ha llegado el momento de discutir seriamente un tratado que dinamice el flujo del comercio bilateral, que genere riquezas a ambos pueblos”

23 productos

Su prohibición de entrada, de los cuales 12 eran alimenticios, fue motivo de roces entre ambos gobiernos, al punto de llevar este asunto a la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin llegar a que se discutiera formalmente en ese organismo.

Octubre 2015

El 1 de octubre del 2015 fue cuando entró en vigencia esa decisión. Entre los productos prohibidos por vía terrestre estaban la harina de trigo, cemento, aceite, jabón, detergente, agua potable, pintura, mantequilla, hierro y pastas.