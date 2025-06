El presidente Luis Abinader emitió ayer el Decreto No. 306-25, mediante el cual se crea una comisión consultiva encargada de evaluar la viabilidad de construir un moderno estadio de béisbol en terrenos estatales ubicados en el sector Ensanche La Fe del Distrito Nacional.



Este estadio estaría diseñado para cumplir con los estándares internacionales exigidos por MLB, con miras a convertir a la capital dominicana en sede potencial de eventos de alto nivel.



Además del estadio, la comisión evaluará distintos proyectos que contribuyan al desarrollo integral del área, con el propósito de aprovechar estratégicamente estos terrenos públicos en beneficio del deporte, la recreación y la dinamización urbana.



“La República Dominicana necesita una infraestructura deportiva a la altura de su tradición beisbolera y de su creciente protagonismo internacional. Este proyecto tiene como objetivo posicionar al país como un destino capaz de acoger equipos de Grandes Ligas y dinamizar la economía urbana”, señala el decreto.



La comisión estará presidida por Jorge Subero Isa e integrada por el ministro de Deportes; el gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex); el director ejecutivo del Comisionado Nacional de Béisbol, y los destacados profesionales Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Olivo Rodríguez Huertas y Edgar Torres Reynoso, quien fungirá como director ejecutivo.



Lidom saluda iniciativa



La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom), celebra y agradece la iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader, de emitir el Decreto No. 306-25 que crea una comisión consultiva con el objetivo de evaluar la viabilidad de construir un moderno parque de béisbol en el perímetro que actualmente opera el Estadio Quisqueya Juan Marichal, con todos los requerimientos para acoger juegos de Grandes Ligas y otros eventos internacionales, como el Clásico Mundial, pero no menos importante, para mejorar la experiencia y la facilitación para la gran fanaticada dominicana de todos los equipos que componen la Liga y que, de alguna manera u otra, ven acción en ese estadio.



Lidom entiende que con esta iniciativa el presidente de la República reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte en República Dominicana, y del béisbol profesional muy particularmente.



Finalmente, Lidom reconoció la acertada selección del primer mandatario de las personas que integran la comisión, de la cual Lidom se pone a disposición desde ya para cualquier colaboración que entienda útil o necesaria para la ejecución de su mandato.

Garantizan una evaluación rigurosa

La presencia de expertos juristas en su composición garantiza una evaluación rigurosa de los aspectos legales del desarrollo.



La comisión reportará directamente al presidente de la República, Luis Abinader, y tendrá una adscripción administrativa al Ministerio de Hacienda.



Su trabajo será de carácter temporal y concluirá una vez cumplido el objetivo del decreto.