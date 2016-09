Bisonó dice legado de Balaguer unifica a los dominicanos

El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor- Ito- Bisonó, dijo que el legado de los 22 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, “tiene la capacidad de unir a todos los dominicanos y recordar a un hombre que impulsó el desarrollo económico, político y social en República Dominicana”.

Al encabezar la actividad junto a la fundación Joaquín Balaguer en ocasión del natalicio del expresidente Balaguer, denominada “Joaquín Balaguer y su incidencia en la historia dominicana", Bisonó dijo que el líder histórico del reformismo se destacó en los innumerables ejes del desarrollo nacional.

"Con un gran sentido de compromiso social, el Doctor Balaguer impulsó la construcción de viviendas para todos los sectores sociales, realizó la reforma agraria, impulsó la industria y el turismo, apoyó la infraestructura deportiva para el desarrollo físico de la juventud, obras de espacio cultural que ayudan a enriquecer intelectualmente la población y el remozamiento de la zona colonial, esfuerzo reconocido cuando la UNESCO en 1992 la calificó de Patrimonio de la Humanidad", enfatizó.

Con la presencia de personalidades de las más diversas corrientes reformistas, Bisonó agradeció y destacó la asistencia de un público tan diverso, que unido por su identificación con el legado de Balaguer, “refleja cómo un estadista de la talla del doctor Balaguer, es capaz de unificar posiciones y voluntades, porque todos, desde distintas trincheras y convicciones, anhelamos que República Dominicana alcance un desarrollo sostenible, con desarrollo y calidad de vida, algo a lo que Balaguer dedicó 22 años como presidente y toda una vida como ciudadano”.

El diputado reformista dijo que Balaguer impulsó un modelo de austeridad que impulsó el ahorro público para inversión, “reformando el sistema tributario que aumentó las recaudaciones mientras reducía las tasas y rechazando el endeudamiento externo”. Agregó que el presidente Balaguer “creyó en un modelo de estado cuyos resultados trajeron el mayor crecimiento de la clase media visto en el país."

Al acto se dieron cita dirigentes del PRSC y ex colaboradores del presidente Balaguer, entre ellos el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, Rafael Bello Andino, quien fuera su asistente durante cinco décadas; el presidente del partido Dominicanos por el Cambio y ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el presidente del Partido Liberal Reformista, el senador Amable Aristy Castro; Fernando Álvarez Bogart, entre otros, incluyendo dirigentes del Partido Revolucionario Moderno como Carolina Mejía Gómez, ex candidata vicepresidencial en el pasado proceso electoral y empresarios y periodistas que cubrieron sus gobiernos.

"Ser herederos de la mayor obra de estado no debe ser motivo de complacencia. Por el contrario, para quienes nos identificamos con esas ideas, es un reto a superar, recordando que somos el único sector que ha pasado por la administración pública que puede citar la escritura y decir, por sus frutos los conoceréis”, cerró Bisonó.

