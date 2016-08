Lucía Medina niega aumento de sueldo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, negó este miércoles que ese órgano legislativo haya hecho un aumento salarial a los diputados. En la primera sesión de la Cámara Baja en esta legislatura, Medina Sánchez dijo que los diputados que cobraron sus salarios saben que dicho aumento no es cierto, tras afirmar que mientras esté presidiendo el órgano legislativo dicho aumento no se producirá. “Quiero decirles tanto a los diputados y diputadas así como a los medios de comunicación del país, que en la Cámara de Diputados no ha habido ningún aumento de sueldo. Los diputados que cobraron saben que no ha habido aumento salarial .Y mientras yo esté en este año legislativo no lo habrá (aumento de salarios) porque la Constitución de la República me lo prohíbe”, expresó.



Según indica el artículo 140 de la Constitución de la República, “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.



Incidente



Durante la sesión, el diputado reformista por San Pedro de Macorís, Pedro Botello, se alteró en su turno cuando se discutía el reconocimiento al medallista olímpico de bronce el taekwondista Luisito Pie, en los pasados juegos de Río de Janeiro.



Botello expresó que “lo peor que le ha pasado al deporte es que Jaime David Fernández haya sido su ministro”. Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados lo interrumpió y le dijo que estaba fuera de orden. En esta primera reunión legislativa , todos los proyectos de ley de la agenda del día se enviaron a comisiones.

Ratifican comisiones en la Cámara Baja

La comisión coordinadora de la Cámara de Diputados seleccionó los presidentes, vicepresidentes e integrantes de las 41 comisiones permanentes de trabajo de ese órgano. La Comisión Permanente de Administración de Interior de la Cámara de Diputados estará presidida por Lucía Medina, y la de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros por José Santana.