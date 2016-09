Antún dice el pueblo no tiene esperanzas

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, dijo que los dominicanos están llenos de desesperanza por el crecimiento de la deuda externa, la pobreza y la delincuencia. En un discurso en homenaje al expresidente Joaquín Balaguer con motivo del 110 aniversario de su natalicio, Antún sostuvo que este es un pueblo que está en desorden, “porque aquí no hay respeto a nada, porque quienes nos dirigen demuestran con su accionar que definitivamente lo que les importa es tener riqueza, demostrar poder y no servirle al pueblo dominicano”.



“Hace veinte años, cuando entregamos el poder en 1996, esta sociedad era otra, se encaminaba por otro rumbo y tenía otros valores. Ahora vemos que el país ha crecido, pero también ha crecido fundamentalmente en la falta y carencia de valores”, expresó.



Hablando ante decenas de dirigentes reformistas que asistieron a un homenaje en el mausoleo donde reposan los restos del expresidente y fundador del PRSC, en el Cementerio Cristo Redentor, Quique Antún expresó que “tristemente el accionar político aquí solo se desenvuelve para buscar privilegios y prebendas que en ocasiones otorga el poder”.



“Todos los que han hecho del ejercicio de la política la búsqueda de riquezas inmensas, y que el pueblo lo sabe, no importa como lo manipulen o lo manejen, no morirán tranquilos porque su conciencia no puede permitirles tranquilidad cuando ve a un pueblo que cada día se debate en la miseria más espantosa”, agregó.



Dijo que el doctor Joaquín Balaguer fue un hombre que con su accionar, no con sus palabras, demostró que el desapego y el servicio era lo más importante que podía hacer un ser humano en su paso por la tierra. Recordó que Balaguer mantuvo la deuda en un mínimo para no comprometer a las futuras generaciones ni a la soberanía nacional.“Balaguer murió sin nada habiendo ejercido el más inmenso de los poderes y eso no puede decirlo, lamentable y tristemente, ningún dirigente político en la República Dominicana”.



En ese sentido, Quique Antún dijo que iban a la tumba del expresidente y líder histórico del PRSC a dar demostración de afectos y de identidad con los principios y valores, “y la impronta que él llevó a cabo en su ejercicio de vida púbica”.