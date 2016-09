Cómo decorar los balcones pequeños

Muchas veces se tiende a creer que los balcones pequeños no tienen utilidad; y esta idea es errónea, porque incluso, el balcón más diminuto, con un poco de esfuerzo y ganas, puede acabar convirtiéndose en un espacio perfecto para escapar de las cuatro paredes de nuestro hogar.



Los balcones representan esos lugares especiales del hogar donde podemos crear un oasis que nos conecta directamente con la naturaleza. Ellos ofrecen frescura y diversión, y al estar divididos de la casa nos podemos desconectar del diario vivir.



Pero cuando pensamos en decorar el hogar, el balcón siempre se queda en último lugar. Y es que muchas veces desistimos de hacerlo al pensar que sus proporciones son muy reducidas y que no podemos incluir los muebles o los ornamentos que tanto nos gustarían.



Decorar tu pequeño balcón es mucho más fácil de lo que parece, puesto que existen muchísimas ideas creativas y económicas que te llevarán a escoger el diseño más adecuado y a tu estilo, aprovechando el espacio al máximo y creando el ambiente ideal para ti.



Por ejemplo, utilizar cada uno de los espacios que nos ofrece nuestro balcón es importante, y aquí cuentan las paredes. Una idea fantástica es incluir una banqueta apoyada en una esquina, donde podrán sentarse de una a dos personas. Tan sólo añade algunos cojines llamativos para convertirlo en un espacio más agradable.



Procura añadir sólo un mueble que no se pueda plegar, y es que si comienzas a introducir taburetes y mesas provocarás un caos, aunque pienses que son de pequeñas proporciones. Nada más al entrar chocarás con algo, lo que provocará un nivel de estrés en lugar de relajarte.



Las plantas siempre dan un toque muy natural y llenan de vida cualquier estancia, pero este efecto se potencia al estar en el exterior. Procura no utilizar enredaderas para que no sature demasiado el ambiente y decántate por pequeñas plantas en maceteros, que puedan dar un poco de color al entorno.



Para no recargar el balcón, lo ideal es que utilices fuentes de luz tenues que puedan crear una atmósfera de relajación. Algunas de las fuentes que mejor efecto dan son los farolillos o las lámparas led. Puedes incluso atreverte a añadir pequeñas lucecitas entre las plantas para conseguir un toque realmente mágico. No debes renunciar a tener tu rinconcito de relax, por pequeño que sea tu balcón. Siempre se le puede sacar partido para crear un ambiente donde pueda disfrutar de un desayuno dominguero, un momento de relax con un buen libro,una cena con tu pareja, una reunión con tus amigos o cultivar tu afición a la jardinería y crear tu mini huerto.

Dale un toque de color

Muchas veces, cuando decoramos cualquier parte de la casa, acabamos pasando por alto lo más sencillo; es lo mismo que ocurre a la hora de decorar balcones pequeños. Con un poco de color se pueden conseguir ambientes alegres y divertidos, especialmente en esta primavera. La inversión no tiene por qué ser costosa. Puedes reutilizar muebles que no uses, dándoles un nuevo aire. No olvides pintarlos con pintura que aguante el estar en el exterior.