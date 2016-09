ConstruWeekend inicia hoy con un torneo de golf y pesca en Cap Cana

Por segundo año seguido, empresarios de la construcción celebrarán el invitacional de golf “ConstruWeekend”, justa a desarrollarse este fin de semana en los links de Punta Espada en Cap Cana y que contará con la participación de 100 jugadores. Como novedad este año, la justa se hará acompañar de un torneo de pesca en La Marina de Cap Cana, a realizarse mañana desde las ocho de la mañana.

Mario Betances, miembro del comité organizador, manifestó que el invitacional de golf contará con la participación de varios patrocinadores extranjeros que han visto la justa como una manera de introducir y mercadear sus marcas. Para hoy está señalada una recepción de bienvenida para los participantes.



“Este año el invitacional viene más ampliado, esta vez con un torneo de pesca. También contaremos con la presencia de más patrocinadores, que han visto en este torneo una manera de promocionar sus productos”, apuntó Betances. Los participantes jugarán bajo la modalidad Canadian Stableford Best all, equipos de cuatro golfistas con un juez al 75% de Hándicap. Se premiarán el primero, segundo y tercero lugar neto.



Además, esta edición contará con otras actividades relacionadas a los torneos de golf y pesca como un “Cooking Show” y un “Family Fun Day” a desarrollarse en Little Jhon Restaurant. También habrá un coctel de bienvenida en el Restaurante La Mona, así como una gran fiesta de cierre en el Centro Ecuestre Los Establos, escenario donde se reconocerá al ingeniero Rafael Bisonó, por sus aportes al desarrollo del sector de la construcción.



La justa tiene como iniciativa colaborar con una buena causa, contando con el apoyo de los patrocinadores y algunos de los invitados, recolectando materiales de construcción y que serán donados por la Asociación de Constructores de la Altagracia (Adecla) a la Estancia Pequeñas cometas, el cual es el principal proyecto de la Fundación Forjando un Futuro, que permitirá acoger a 50 niños de la comunidad.