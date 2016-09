Marcha por el referendo termina con incidentes leves

02/09/2016 12:00 AM - AP

Caracas. La marcha a favor del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro culminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías que usaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarla. Cientos de miles de personas se manifestaron a favor de la consulta popular que aunque enfrenta grandes obstáculos para realizarse este año cobró un nuevo impulso con la multitudinaria marcha convocada por la oposición, la mayor en los últimos años.



En un acto de sus seguidores, en tanto, Maduro aseguró que la marcha no superó las 35,000 personas y que se había derrotado “una intentona golpista”.

Al grito de “Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer” los manifestantes con camisas blancas, gorras tricolor y portando banderas venezolanas y carteles que decían “Somos 30 millones de motivos para revocarlo” marcharon por las principales vías del este de la capital venezolana.



Manifestantes provenientes de diferentes estados como Amazonas, Monagas, Nueva Esparta, Aragua, Carabobo y Guárico se sumaron a la denominada “Toma de Caracas”. Algunos dijeron que debieron abandonar sus vehículos y sortear a pie los improvisados puestos de control que instalaron las fuerzas de seguridad en las carreteras.



El consultor político Edgar Gutiérrez dijo que la oposición alcanzó las expectativas que se había planteado de llevar a cabo una movilización masiva y pacífica.

Gutiérrez indicó que la demostración de fuerza deja al Gobierno “más arrinconado y más agresivo”.



“Nosotros pasamos una hora en una cola por una alcabala (puesto de control) que puso la guardia nacional en la carretera y tuvimos que esconder nuestras pancartas y gorras para que nos permitieran pasar”, afirmó Isbeida Rodríguez, un ama de casa de 40 años. Añadió que a pesar de los obstáculos decidió viajar más de tres horas desde la localidad central de los Valles del Tuy “porque queremos salir de esto”.



“Los jóvenes se nos están marchando del país. No hay comida, no hay medicinas y la inseguridad nos está arropando”, dijo Rodríguez mientras caminaba hacia uno de los puntos de concentración en el este de Caracas.



La alianza opositora apuesta a realizar este año el referendo, pero el cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de Maduro. La constitución establece que de realizarse luego de esa fecha el resto del período presidencial deberá ser completado por el vicepresidente.

Empleados dieron apoyo a Nicolás Maduro

Miles de empleados públicos y seguidores del Gobierno, algunos vestidos con el uniforme beige de las milicias progubernamentales, expresaron su respaldo a Maduro portando carteles con consignas como “No al golpe de Estado”, “Con Maduro me resteo (jugarse el todo)” y “Yo defiendo la revolución”. Sobre una tarima instalada en la céntrica avenida Bolívar cercana al palacio de gobierno Maduro pidió a sus seguidores mantenerse en pie de lucha.