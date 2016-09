Lidom aún no decide sobre repeticiones

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Leonardo Matos Berrido, expresó que será en un tiempo no mayor de diez días que tomarán una decisión de implementar o no el sistema de repetición de las jugadas para el próximo torneo invernal. “De ocho a diez días daremos a conocer si se implementa o no ese sistema”, expresó Matos Berrido. “Hemos estado trabajando en ese sentido, pero será en los próximos días que daremos esa decisión”, agregó.



Matos Berrido se expresó en ese sentido durante un encuentro que sostuvo la plana de la Lidom, junto a los principales ejecutivos de los equipos que intervienen en el torneo, con el ministro de Deportes, Danilo Díaz.



Asimismo, manifestó que los preparativos para el sorteo de novatos, a celebrarse el 15 de este mes, se encuentran en su fase final.



“Ya todo está listo para que los equipos puedan nutrirse del material joven. Eso dice del gran talento joven que tiene la República Dominicana para la industria del béisbol profesional”, sostuvo el máximo incumbente de la Lidom.



Para el sorteo, los equipos escogerán lo mejor entre los 145 prospectos que serán sorteados para esa fecha. El torneo 2016-2017 de béisbol invernal, dedicado a Alejandro Asmar Sánchez, arrancará el 20 de octubre próximo con un partido entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago.



Aportes de la Lidom



Durante el encuentro, Díaz resaltó la relevancia del béisbol invernal en el deporte dominicano. “Él béisbol invernal es identidad de todo los dominicanos, no hay quien no tenga una posición y simpatía en ese sentido”, expuso el ministro de Deportes.



Díaz aseguró que el Ministerio que dirige se compromete a promover el béisbol en el país.

Demasiados requisitos para la sede del Clásico

Las causas por la que el país no obtuvo una de las sedes del Clásico Mundial de Béisbol se debió a los requisitos exigidos por la Major League Baseball. “Ellos exigían una serie de requisitos, que incluía la ampliación de asientos en el Estadio Quisqueya. También requerían de un monto de dos millones de dólares para cubrir con los gastos del evento”, manifestó el presidente de la Lidom.