Medina exhorta a campesinos de SJM a salvar las montañas

Danilo Medina sorprendió gratamente a los campesinos y lugareños que viven en Sabaneta, distrito municipal de San Juan de la Maguana, a quienes convocó a “salvar las montañas, porque si no, no habrá agua”.



Los campesinos no lo esperaban, y Medina trató con los la importancia de la reforestación de las lomas que nutren de agua a la presa de Sabaneta.



El presidente Danilo Medina se mantiene firme en evitarle a nuestro país los daños del cambio climático, por lo que pone hincapié en la reforestación de nuestras lomas y montañas.



El que tale va preso

El gobernante recordó que tan pronto se apruebe el proyecto de reforestación y comience a ejecutarse, no permitirá que se continúe con la tala de árboles y de manera enfática advirtió que ante esta práctica habrá serias sanciones.



“Porque después que nos metamos en el proyecto, el que vaya a talar ahí, lo voy a meter preso”, proclamó el presidente Danilo Medina.



Al sobrevolar las lomas que nutren de agua a la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana, conversó con campesinos de la región para incorporarlos al plan de reforestación.



De esta manera se contemplará el subsidio de las familias durante la reforestación. Serán ellos mismos los que trabajarán en el proyecto.



De inmediato el gobernante dio instrucciones para elaborar un proyecto de reforestación y producción. Al tiempo que ordenó que se estudien los terrenos para determinar qué se puede sembrar y dónde.



En base al estudio, se elaborará un proyecto de reforestación que también sirva para que la gente de Sabaneta genere sus propios ingresos para su sostenibilidad económica.