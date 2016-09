Chilote dice Tejada se retira de las AC

06/09/2016 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Finalmente fue el propio Miguel Tejada quien puso fin a su relación con las Águilas Cibaeñas, según reveló su presidente, Winston (Chilote) Llenas, quien habló personalmente con el expelotero. Llenas está de regreso como mandamás de las Águilas y parece que esta vez no va a contar con Tejada, quien le ayudó a conseguir varios de los 20 campeonatos con esa organización. El ejecutivo y Tejada coincidieron en el reconocimiento que le hicieron los Metros de Santiago de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) a las Águilas la semana pasada en la Arena del Cibao Oscar Gobaira. “Hablé con él y le pregunté: ¿Miguel, qué es lo que tú quiere hacer?”, reveló Llenas durante una entrevista en Mañana Deportiva de CDN Radio (92.5 FM). “Él me dijo, palabras textuales: ‘mira, Chilote, yo quiero dedicarme a estar con mi familia, ya quiero retirarme’. Él hará el anuncio en su momento”, declaró.



Llenas, además, declaró que Tejada tiene un hijo de entre 14 o 15 que se perfila como un buen pelotero, y que su padre tiene la intención de prepararlo para firmar con una organización de Grandes Ligas. El máximo responsable de las Águilas dejó claro que Tejada tiene las puertas abiertas dentro de esa organización, que pretende despedirlo. “Quedamos en eso (en el retiro)”, apuntó. “Le pensamos hacer un gran homenaje, un gran reconocimiento”.



Por otro lado, Llenas anunció la contratación de dos peloteros cubanos de cara al próximo torneo del béisbol otoño-invernal. Se trata del segunda base José Manuel Fernández y del lanzador derecho Norge Ruiz. Ambos están en el ranking de Baseball América de los 20 mejores peloteros cubanos. “Ellos fueron escauteados por Manny Acta y creemos que son jugadores que pueden hacer el trabajo en esta liga”, dijo. “A Norge Ruiz lo he visto lanzar en Serie del Caribe”. Los dos son clientes de Ulises Cabrera, el mismo agente de Acta.

Hay trabas con el sistema de repetición en Lidom

Llenas afirmó que el sistema de reparación que desea implementar la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) probablemente no entre en funcionamiento al principio del próximo torneo. “Hemos aceptado implementarlo, pero todavía no te puedo decir en este momento que vaya a entrar en funcionamiento de una vez. Pero está aprobado”.