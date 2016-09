Crazy Desing y Sandra Berrocal esperan su primer hijo juntos

La polémica relación amorosa de Sandra Berrocal y el exponente urbano Crazy Desing ha empezado a dar frutos. La comunicadora anunció esta tarde que esperan su primer hijo juntos.

El anuncio lo hizo durante los primeros minutos de la transmisión de “De extremo a extremo” luego de Nahiony dijera que en ese momento habían en el escenario nueve personas y no ocho como se alcanzaba a contar.

“Primeramente darle gracias a Dios por esta bendición que llevo en mi vientre”, empezó diciendo. “Voy a ser madre por tercera vez… Yo no me arrepiento, tengo mis dos niñas y he sido padre y madre”, agregó la presentadora.

Junto a una imagen, escribió en Instagram minutos después: “Hoy comparto con todos la dicha que disfruto de saber que una vez más Dios me permitirá ser madre, una emoción única nos embarga, resultado de nuestro amor @crazydesignrd pido a Dios nos guíe en esta maravillosa y nueva etapa que nos espera. Gracias a Todos los que desde ya se unen a este momento especial con buenos deseos para mi familia, Dios les bendiga”.

Media hora después, el intérprete de “Ella es” recurrió a la misma red social para expresarse. “puedes pedirle a Dios cuantas veces quiera pero solo él sabe en qué momento hacerlo porque el tiempo de Dios es perfecto , quiero decirte que aquí estoy para amarte cada día más para demostrarte que por encima de todas las cosas eres la mujer que amo y que soy el hombre más feliz del mundo en saber que voy a tener un bebe con mi mujer que amo y con la que me conoce en cuerpo y alma , estoy agradecido de Dios y todas las bendiciones que caen cada día, ahora con más fe con más entusiasmo , gracias mi amor gracias por regalarme lo más anhelado de mi vida , te Amo mi @sanberrocal #feliz #mono#enamorado #padrefeliz”, escribió el artista quien será padre por segunda vez.