Los transportistas contra alza peajes; Gobierno justifica

La medida inesperada del Gobierno de aumentar hasta en un 100% las tarifas de los precios de los peajes ha causado ronchas en algunos sectores de la sociedad y en otros encontró el apoyo.

La directora de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD-Vial, entidad creada en el 2013 para recaudar las ganancias de los peajes, explicó a elCaribe el porqué se realizó el aumento, medida que no se tomaba desde el 2002.



Eyla Vargas cuenta que gracias a las recaudaciones de 10 peajes que están bajo el poder del Gobierno, de los 15 existentes en el país, la ciudadanía está recibiendo un servicio de asistencia y protección vial en las vías troncales del territorio nacional. Destaca que mensualmente RD Vial recauda 200 millones de pesos, dinero que se destina a los gastos de operaciones, asistencia vial y a los proyectos de construcción de carreteras.



De acuerdo con la directora de RD Vial, solo en el peaje de Las Américas (mayor flujo vehicular ) se recauda todos los días un millón de pesos.



Sostiene que entre los diez peajes se pueden recaudar diariamente entre seis a ocho millones de pesos.



A seguidas indica que estos servicios se traducen en patrulla de carreteras, asistencia vial gratuita, (los gomeros y talleres móviles), servicios de grúas y de ambulancia estacionadas próximo a cada estación de peaje para las emergencias que puedan ocurrir en las vías. “Cuando ustedes se desplazan y ven a hombres trabajando, bacheando, todo eso se hace con el dinero que recaudan las estaciones de peajes”, reitera.



Aunque la mayor parte de este dinero está dirigido a la ejecución de proyecto de construcción de carreteras y facilidades viales. “El fideicomiso básicamente se creó para la construcción de nuevos proyectos. Hay diez proyectos que fueron definidos por el presidente de la Repúblicas, Danilo Medina, para la ampliación, desarrollo y el mantenimiento de la red vial principal del país”, sostuvo.



Recuerda que con los fondos recaudados se construyó la Circunvalación Santo Domingo, Tramo I y II, y los elevados de Boca Chica. Además de los operativos de mantenimiento en las vías troncales como en la autopista Duarte, la Sánchez y Las Américas. “Con esta medida se busca seguir recaudando más dinero para investirlo en el pueblo dominicano”, asegura.



Explica que hay proyectos pendientes y otros en ejecución, como son la Circunvalación Sur de San Juan, carretera Padre de Las Casas-Bohechío, que conectará a Azua con San Juan así como la rehabilitación y ampliación de la carretera Barahona-Enriquillo. También se construirá la Circunvalación Baní. “Son proyectos que aparte del desarrollo van a llamar al público a que visite esas zonas, v a aumentar el turismo, le va a dar muchos beneficios a las personas que viven en esas zonas de acortar distancias,” apunta.



Reacciones divididas de conductores



En el primer día de entrar en vigencia la medida, las reacciones de los conductores que opinan a favor y en contra no se hicieron esperar.

A quienes dice afectarle más la medida es a los choferes de vehículos públicos y camiones de carga, por el hecho de que tienen que pasar varias veces por semana por estos peajes, ya que ahora se verán obligados a contar con más dinero del que regularmente utilizan.



Juan Francisco Pérez, quien ayer conducía por la autopista Duarte, se mostró molesto y sorprendido porque no sabía sobre el alza impuesta. “No lo sabía, esto no lo avisaron con tiempo, esto es un abuso contra nosotros”, manifestó.



Sin embargo, no todos se mostraron inconformes con las tarifas. Algunos lo calificaron de “justo” y “prudente”, aludiendo que las carreteras necesitan de un mantenimiento y condicionamiento constante. “Todavía el precio de aumento es prudente y entiendo que es asequible para todos los que transitamos por aquí”, comentó Xiomara Frías, la cual se encontraba en el peaje de la autopista 6 de Noviembre.



Conatra sube 5 pesos al pasaje



Mientras, los transportistas salieron en contra del alza y algunos actuaron de inmediato. Es el caso del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, quien informó que desde ayer el pasaje de las rutas del transporte público que pagan peajes subirán cinco pesos al pasaje.



Marte dijo que ese incremento es como consecuencia del aumento de hasta un 100% en los peajes dispuesto por el Gobierno, el cual comenzó a cobrarse a partir de ayer. “Nosotros, después de haber sostenido una reunión con los secretarios regionales de todo el país, nos hemos vistos obligados a tener que hacer un aumento de cinco pesos en el pasaje en el galope corto que comprende Villa Altagracia, Haina, La Caleta, San Cristóbal, Boca Chica, Yamasá, entre otras zonas en las que nuestros afiliados pagan peaje”, dijo.



Especificó que el aumento es transitorio hasta que se produzca una reunión con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y con los representantes de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT) para ver si se puede buscar una salida al aumento del peaje para que no perjudique de manera directa a los usuarios del servicio ni a los transportistas. Como una solución, Antonio Marte propuso al Gobierno la creación de un ticket especial para colocar en el cristal de los vehículos de transporte público, para que estos solo paguen una sola vez al día y no cada vez que crucen el peaje.



De forma similar se expresó Ricardo de los Santos, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), quien solicitó del Gobierno reconsiderar el aumento de los peajes. “Eso fue un palo acecha’o a los trabajadores dominicanos, los pobres que son los que siempre pagan los platos rotos”, opinó.



De su lado, el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, afirmó que el alza en los precios de los peajes la pagarán los transportistas. Hubieres aseveró que poco a poco el gobierno de Danilo Media está aplicando una prerreforma Fiscal con los aumentos semanales a los combustibles; a la electricidad y ahora a los peajes.

El presidente de Fenatrano acotó que el aparato productivo nacional desde hace tiempo no puede competir ni siquiera con Centroamérica.



En tanto, la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran ) advirtió que el Gobierno será el único responsable si los transportistas se ven forzados a subir los pasajes y las tarifas de cargas. Explica que de una manera u otra estas alzas impactan en la economía nacional.

Pacheco motiva a manifestaciones

El vocero de los diputados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, consideró que el pueblo tiene que manifestarse, si no está de acuerdo con el aumento de los peajes, hecho por el Gobierno. “El pueblo no debe seguir quedándose callado, ante las cosas que hacen, y les perjudica, la población tiene que tener sus manifestaciones”, señaló el legislador, al ser abordado del tema en cuestión.



Expresó que ese incremento incide en el aparato productivo de la nación, y que la disposición provocará una escala alcista en los productos de primera necesidad, en el pasaje, y otros bienes. Consideró el aumento como un “palo acecha’o”, en perjuicio de la ciudadanía, quien van a pagar peaje más caro. Sobre el tema opinó el portavoz de la bancada peledeísta, en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quien manifestó estar de acuerdo con el aumento del peaje, por la inversión que está haciendo el Gobierno en la construcción y adecuación de carreteras.

Fiduciaria

Los aumentos corresponden a un ajuste por indexación a las tarifas de peaje vigentes desde el año 2002”.

Conatra

Después de reunión con los secretarios regionales de todo el país, nos hemos vistos obligados a tener que hacer un aumento de cinco pesos”.