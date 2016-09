Choque de avionetas deja 3 muertos en EEUU

CARROLLTON, Georgia, EE.UU. — Tres personas murieron el miércoles cuando dos avionetas chocaron en pleno vuelo en un aeropuerto rural del oeste de Georgia, y un testigo les dijo a las autoridades que los pilotos pudieran haber tratado de aterrizar al mismo tiempo.

Las avionetas chocaron poco antes de las 11 a.m. al final de la pista en el Aeropuerto West Georgia, dijo el jefe de bomberos del condado Carroll, Scott Blue. El aeropuerto está ubicado en Carrollton, unas 45 millas (72 kilómetros) al oeste de Atlanta.

La causa de la colisión está siendo investigada. Pero Blue dijo que un testigo reportó que las avionetas parecían estar tratando de aterrizar simultáneamente.

"Otro piloto en vuelo dijo que al parecer los dos trataban de aterrizar y una quedó encima de la otra", le dijo Blue a The Associated Press por teléfono. "En estos momentos no podemos confirmarlo".

La Administración Federal de Aviación dijo que las dos aeronaves eran avionetas monomotor: una Diamond Aircraft DA20C1 y una Beech F33A.

Blue dijo que el piloto de la Beech murió, al igual que el piloto y un pasajero en la Diamond.

Nadie sobrevivió el choque. Las víctimas no habían sido identificadas el miércoles por la tarde, agregó.

Cuando los socorristas llegaron al lugar encontraron los restos de las dos avionetas retorcidos y mezclados.

"Cuando nuestra unidad llegó ellos pensaban que era una sola avioneta", dijo Blue. "Estaban tan mezcladas que era difícil distinguir dos avionetas".

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigan conjuntamente para determinar la causa del choque.