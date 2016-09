El legado de Yaqui Núñez, a dos años de su muerte

A dos años de la partida del maestro de la comunicación, Yaqui Núñez del Risco, su familia quiere mantener muy vivo y vigente su legado, para que le sea útil a las presentes y futuras generaciones. Es Susana Silfa, su viuda, quien encamina y ejecuta los proyectos, que tienen como objetivo mantener fresca la imagen y trayectoria de más de 54 años del fallecido locutor, a través de una fundación, memorabilia, un libro y varios discos. El proyecto más ambicioso de Silfa es la “Fundación Educativa Yaqui Núñez del Risco”, en la cual trabaja junto a Marivell Contreras, Alexis Méndez, el hermano del comunicador, Pedro Núñez, y su hija Maril.



“Es una idea que desde que Yaqui murió se me posó en la cabeza y ahora fue que pude terminar con todos los trámites. Nuestra finalidad no es más que educar en cuanto a la comunicación y las artes, es por eso que es una fundación educativa, es una forma de extender su legado”, explicó Silfa emocionada. La institución, aun en proyecto, incluirá la alfabetización, idiomas, talleres y cursos de comunicación de manera permanente, clases de canto, poema, escritura, entre otros áreas de las artes. “Queremos honrar lo que siempre decía, que cuando uno está educado en cualquier área, pues tiene el mundo en sus manos”, agregó Silfa.



La también actriz dijo a elCaribe que la próxima semana emitirá una comunicación a la institución que se encarga de regular las fundaciones en el país para presentar el programa y el presupuesto y solicitar nuevamente al Ministerio de Cultura un local para alojar la propuesta, ya que no recibió respuesta en la gestión pasada. “Yo estoy muy emocionada de que por fin ya pude lograrlo. Todo eso conlleva mucho dinero y he ido paso por paso para poder materializarlo. Ya puedo decir que la tengo, porque me siento como que es algo que yo le debía”, dijo la cantautora y productora. Una vez instituida la fundación, Susana piensa instaurar un pequeño museo con cosas de Yaqui, como son sus libros, con la intención de que el público tenga acceso a ellos.



Además, pretende impartir los talleres de comunicación con la misma metodología que Yaqui Núñez utilizaba. Estos estarían a cargo de la misma Silfa, ya que también es docente y fue su mano derecha durante muchos años; y de Marivell Contreras. Además, ha pensado con anticipación en Tania Báez y Zoila Luna, quienes fueron alumnas del “Maestro de la comunicación”, como es considerado.



Resaltó que su intención es que sea una fundación sin fines de lucro, por lo que busca el apoyo de Cultura para minimizar los gastos y así poder ayudar a jóvenes que no poseen los recursos y quieren adquirir los conocimientos.

En ese sentido, la comunicadora Tania Báez dijo a elCaribe que para ella sería “un honor” poder honrar el legado que dejó uno de sus maestros. “Yaqui Núñez del Risco fue una persona muy influyente y decisiva en mi trayectoria profesional, yo diría que él fue el primero que echó el ojo en mí en el país. Lo que Susana entienda que yo pueda hacer para servir en su nombre, con mucho gusto ahí estaré”, expresó la conductora de radio.



Otros proyectos



Yaqui también fue productor, publicista, maestro de ceremonias, compositor, cronista, libretista, articulista. Todo esto, Susana Silfa quiere reflejarlo en un espacio dedicado a él en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones. “En ese lugar estarán algunas fotos importantes de él, objetos como bolígrafos suyos, aparatos electrónicos. A él le gustaba mucho la tecnología, un televisor portátil pequeñito que usaba para grabar en vivo los programas y luego, cuando terminaba, iba en el vehículo chequeándolo; algunos reconocimientos, sus espejuelos, bandas que le entregaron en paradas en otros países, ropa y fotos donde las estaba usando, su laptop Vaio y su maletín y material audiovisual de programas y entrevistas”, detalló Silfa.



Pero esto no es suficiente para la viuda de Yaqui. Una recopilación de las columnas que el comunicador escribía en el periódico Listín Diario agrupadas en política, comunicación, arte y crecimiento general está siendo realizada por Efemérides Patrias. También hay varios discos con sus composiciones musicales, cuyo primer tomo ya está terminado. Son de autoría de Yaqui temas como “Mamá tingo”, en voz de Johnny Ventura, “Compañera” y “Paloma”, de Fernando Villalona, entre otros, y, además, en un futuro solicitará que alguna calle del país lleve el nombre de su fallecido esposo.



En estos procesos, Susana se ha hecho acompañar de la comunicadora Marivell Contreras, quien destacó la importancia de la fundación, en especial, por la poca preparación en el ejercicio que, según dijo, se evidencia en la comunicación dominicana. “Entendemos que el legado de Yaqui debe continuar. La idea general es que lo que él hizo no se quede en el olvido y pueda servir de ejemplo y de parámetro para gente que quiera hacer televisión con criterio. Hay mucha irresponsabilidad hoy, que viene dada del hecho de que no ha existido una preparación previa, se necesita que quien vaya a la televisión, conozca la ética y no utilice los medios para dañar reputaciones y a la gente”, entendió Contreras.

“Siempre habrá una conexión espiritual”

Yaqui Núñez del Risco falleció en el 2014, a la edad de 77 años. Dos años han pasado y Susana Silfa no se ha podido recuperar de la pérdida de su esposo. Aunque ha intentado hacer su vida normal, dijo que es un dolor que siempre sentirá, porque eran muy cercanos el uno al otro y todavía siente que hay una “conexión espiritual”. “Es algo que no se desprende de uno, no creo que se desprenda nunca. Perderlo fue algo muy traumático… aun lo escucho. Empecé a quitar y recoger sus fotografías y ponerlas todas en una sola habitación, donde también están sus libros y sus cosas. Aunque trate de hacer mi vida normal siempre voy a sentir, a llorar cuando hable de él”, dijo conmocionada.