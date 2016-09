Marte dice “no es buena” gestión de cabildos

07/09/2016 12:00 AM - El Caribe

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, aseguró que las gestiones municipales carecen de eficiencia en la rendición de cuentas debido a que los partidos políticos reclutan dirigentes sin saber de su perfil. Marte sostuvo que se ha demostrado hasta la saciedad que las gestiones en los ayuntamientos no son buenas.



Dijo que eso ha quedado evidenciado no solo con los informes de auditoría que realiza la entidad fiscalizadora “ni por los informes que ellos remiten a la Cámara de Cuentas, sino por los distintos aspectos que salen en la opinión pública”.

Agregó que eso es un “problema político” ya que esas organizaciones son quienes reclutan a esas personas para encabezar esos ayuntamientos sin tomar en cuenta sus antecedentes.



Indicó que los servidores públicos justifican la deficiencia en la rendición de cuentas alegando la falta de recursos económicos en los cabildos, sin embargo, enfatizó que “ese tipo de problemas lo tenemos todos”, y eso no evita que se cumpla con la ley. Marte ofreció sus declaraciones durante la reunión de la mesa de control que fue celebrado en el salón Pedro Miguel Caratini, de la institución fiscalizadora.