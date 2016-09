Portugal y Francia tuvieron mal comienzo

07/09/2016 12:00 AM - Agencia AP

Portugal, el flamante monarca de la Eurocopa, comenzó la eliminatoria al Mundial de 2018 con una derrota por 2-0 ante Suiza, mientras que Francia, el subcampeón continental, no pasó de un insípido empate sin goles en su visita a Bielorrusia. A diferencia de lo que ocurrió en la final de la Euro, Portugal no pudo sobreponerse esta vez a la ausencia de Cristiano Ronaldo, y cayó en su primer duelo competitivo desde que derrotó a la local Francia en aquel encuentro por el título. Los lusos sufrieron su primer revés en 15 partidos oficiales bajo las órdenes del técnico Fernando Santos, casi dos años después de que asumió el puesto.



En sus últimas dos eliminatorias mundialistas, Portugal no ha conseguido ganar su grupo, y ha avanzado por la vía del repechaje. Francia se topó una y otra vez con las atajadas de un inspirado arquero, y jamás pudo inaugurar el marcador en Borisov.