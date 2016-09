Canó y Cruz irán al Clásico Mundial

Dos de los símbolos de la corona conseguida por la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013 ya han dicho presente para la versión de 2017. Robinson Canó, escogido el Jugador Más Valioso de ese torneo, y Nelson Cruz, otro de los artilleros de Quisqueya en aquella ocasión, confirmaron que jugarán en el certamen de febrero próximo.



Durante una entrevista simultánea para el programa Mañana Deportiva, de CDN Radio, los peloteros de los Marineros de Seattle, incluso, dejaron claro que barajan la idea de conseguir una mejor forma de béisbol en el próximo torneo otoño invernal, aunque el nativo de San Pedro de Macorís todavía no está listo para tomar una decisión. “No sé todavía, primero vamos a pedirle a Dios que esta temporada termine saludable”, dijo Canó sobre la pelota invernal.



“Después que estemos en la casa, depende de cómo uno se sienta, entonces vamos decidir qué hacer en ese sentido, e irnos luego así para el Clásico. Todavía no sé en realidad”. Lo que sí es un hecho para Robinson es su presencia en el Clásico Mundial. “Estamos aquí preparándonos mentalmente, vamos para allá, hasta ahora solo hay que pedirle vida y salud a Dios y que todo marche bien”, apuntó.



Cruz toca el tema del evento mundialista como algo seguro, tanto así que considera poner dentro de su agenda en temporada muerta una participación con los Gigantes del Cibao en la pelota rentada del país. “Eso está dentro de mis planes”, confirmó el nativo de Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi.

“Quiero jugar para estar en una mejor preparación para el Clásico. Eso está dentro de mis planes, vamos a ver si el equipo me da la oportunidad. Pero creo, al igual que Robinson, que en estos momentos lo importante es terminar aquí y ayudar a este equipo a pasar a la postemporada”.



Vaya que sí lo están haciendo. Canó lleva 32 cuadrangulares, 86 remolcadas y promedio de .304, mientras Cruz ha bateado 35 vuelacercas, con 85 vueltas impulsadas y un average de .283. Los Marineros se encontraban a seis partidos de uno de los Wild Card de la Liga Americana antes del partido de anoche frente a los Vigilantes de Texas.



Sobre el retiro de David



Robinson y Nelson ven con mucho respeto y orgullo la figura de David Ortiz, quien anunció su retiro al final de esta temporada. Canó considera que todos deben respetar la decisión del Big Papi, a pesar de que está despidiéndose por las alturas. “David ha tenido una carrera que todo jugador sueña con tener, así que si lo decidió en este momento hay que respetar su decisión y apoyarlo todo el tiempo”, afirmó. “Él ha sido como un hermano para mí, uno que siempre da muchos consejos, no solo a los dominicanos, sino a los peloteros en sentido general”.



Cruz entiende que David es la máxima figura del béisbol para la República Dominicana y dijo no sorprenderse con los números que está poniendo en su temporada final. “Eso es lo que ha hecho siempre”, comentó el slugger. “Siempre se ha destacado por salir en grande en momentos apremiantes. Lo vamos a extrañar, aunque sé que los que no los van a extrañar son los pitchers”, agregó .