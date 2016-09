Danilo Díaz y su gran tarea

El ministro de Deportes, Danilo Díaz, tiene una tarea de envergadura por delante. Le recibe en el puesto un nuevo ciclo olímpico, del que todos aspiramos que sea mejor que el anterior en cuanto a obtención de medallas se refiere. Ha hecho muy bien en sus primeros días al mando de su despacho en no caer en el juego de despotricar a Jaime David Fernández Mirabal, quien, como todos en la vida, tuvo puntos a favor y en contra.



Poco gana con armar un lleva y trae, cuando en realidad necesita concentrar todas sus fuerzas en dejar su sello en el ministerio, que, en honor a la verdad tiene poco impacto en términos políticos, ya que no cuenta con la valía de otros que sí te derrumban un gobierno.



Pero nada alegra más la vida de un pueblo que sus atletas logren medallas, que hagan sonar el himno nacional en playas extranjeras. Nuestros deportistas suman bastante a la imagen del país y cuando reciben beneficios por sus conquistas se inicia una cadena de felicidad que toca familias pobres y en la política hay un elemento clave: sumar a toda costa.



Los planes de Danilo Díaz, a quien en un encuentro con colegas de la prensa la pasada semana le vi manejo de la palabra y claridad de ideas, lucen interesantes, muchos de ellos novedosos.



La idea es que pase de las palabras a los hechos en el menor tiempo posible y aplique los cambios que amerita el deporte en la República Dominicana, que deben ser de 180 grados, porque el salto que todos anhelamos no llega de la noche a la mañana ni es “paja de coco”.



Para mi gusto, lo he visto en muchas fotos desde que asumió. Manos a la obra dicen por ahí y éxitos en su gestión.



Apunte esto



Jeurys Familia necesita de tres rescates para ser el primer dominicano con 50 en una campaña de las Mayores… Los Mets están de lleno en la pelea por uno de los comodines de la Liga Nacional..Si usted como atleta se compromete a algo, cumpla… No permita que los 15 minutos de fama le hagan olvidar quienes le dieron apoyo antes del gran salto… Tampoco entiendo cómo hay personas que participan en actividades de interés público y detestan los medios...