Nishikori se llevó a Murray en juego muy incidentado

NUEVA YORK. El ruido ensordecedor del sistema de parlantes del estadio Arthur Ashe. Una mariposa que no quería irse de la pista. Varias cosas fastidiaron ayer a Andy Murray en el Abierto de Estados Unidos al sucumbir 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5 ante Kei Nishikori.



Tras el incidente del estruendo en el cuarto set, el escocés Murray perdió siete games seguidos dejando escapar un partido que a todas luces tenía bajo su control. A Murray, el segundo preclasificado y campeón del torneo en 2012, no le gustó para nada la decisión de Marija Cica, la juez de silla, de interrumpir el partido tras el ruido, similar al de un platillo oriental, en el estadio.



Todo ocurrió con Murray en ventaja de dos sets a uno y con una bola de quiebre a su favor con el cuarto set igualado 1-1. Cedió los siguientes tres puntos para perder el game y siguió discutiendo con Cicak durante el cambio de lado.



También conversó con el supervisor del torneo, pudiendo escucharse cuando le decía que lo suscitado no era “justo”.



Murray, quien llegó a Nueva York precedido con un sensacional par de meses en los que conquistó su segundo título de Wimbledon y repitió como campeón olímpico en los Juegos de Río, acabó perdiendo el set y quedó abajo 2-0 al iniciar el quinto. Y en medio de eso, una necia mariposa que se posó sobre la red.



Murray logró reaccionar en el último set. Quebró el saque del japonés, ganó tres games en fila y se puso arriba 5-4. Pero no pudo llevarse otro game ante Nishikori, subcampeón en Flushing Meadows hace dos años.



A primera hora, la checa Karolina Pliskova dominó con su saque y arrolló a la croata Ana Konjuh para meterse en las semifinales del cuadro femenino.